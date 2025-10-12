I nuovi acquisti in Serie B - Bari, il ritorno di Castrovilli una delle poche note liete

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", cantava Antonello Venditti in Amici Mai. Un testo, quello del brano pubblicato nell'album Benvenuti in Paradiso del 1991, che si adatta perfettamente alla storia di Gaetano Castrovilli, tornato nella sua Bari dopo le esperienze con Cremonese, Fiorentina, Lazio e Monza e con la medaglia di campione d'Europa con l'Italia nel 2021.

Un leader ritrovato dopo il lungo stop

Archiviato il pesantissimo infortunio che lo aveva costretto a quasi un anno di stop ai tempi della Fiorentina, il centrocampista classe ’97 si è caricato la squadra sulle spalle, giocando almeno uno spezzone di partita in ogni gara disputata. Nella recente sfida contro il Mantova si è anche tolto la soddisfazione di indossare la fascia da capitano.

Numeri e rendimento da protagonista

La sua media voto, in base alle pagelle che TMW pubblica dopo ogni gara di Serie B, è estremamente positiva: 6.33, la migliore di tutta la rosa biancorossa. Oltre a Castrovilli, solo altri tre giocatori del Bari hanno una media sufficiente - un dato che evidenzia quanto il ritorno dell’ex viola abbia inciso in questo avvio di stagione.