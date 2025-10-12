I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"

“Dedico questo gol alla mia famiglia, che c’è sempre stata”. E infatti risponde presente. Nella serata in cui Francesco Pio Esposito ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale italiana, non poteva mancare il supporto di chi gli è sempre stato accanto. A partire dai suoi fratelli.

Sebastiano ha scelto la via della poesia. “Ma c cazz e gol è fatt”, ha scritto sulle Instagram stories il fratello “di mezzo”, l’attaccante del Cagliari che appena due settimane fa ha assistito dal vivo - e ovviamente da avversario - alla prima marcatura in Serie A del piccolo grande Pio.

Salvatore non sa che dire. Meno enfatico, se si vuole, il commento del fratello maggiore, centrocampista dello Spezia: “Non ho più parole”, ha detto in riferimento alla prestazione del fratellino.