Live TMW Napoli, Stellini: "Ci siamo meritati il punto. Rosso a Conte? Momento di frustrazione"

Inter e Napoli pareggiano 2-2 il big match della ventesima giornata di Serie A. Ne primo tempo apre Dimarco e paregia McTominay, nella ripresa vantaggio nerazzurro con rigore di Calhanoglu e pareggio ancora dello scozzese. Tra poco il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini interviene in conferenza stampa per commentare la partita dello stadio Giuseppe Meazza.

Cosa vi portate a casa oltre il punto?

"Una grande partita e una grande consapevolezza del valore della squadra. Abbiamo giocato contro una squadra in grande condizione. I ragazzi guardano sempre avanti con fiducia e abbiamo creduto anche di poterla vincere. Abbiamo creato in apertura di secondo tempo ed è stato un peccato aver subito gol nel miglior momento. Ci siamo meritati questo punto".

Ci spiega il momento più complicato della gara?

"Dopo il primo gol siamo stati poco reattivi sulla sovrapposizione di Dimarco. Quello è stato un momento delicato. Nel primo tempo siamo stati ordinati. Il secondo momento difficile è stato reagire al rigore. Venendo dalla partita di mercoledì non era facile. Siamo stati molto lucidi e dopo il gol volevamo ancora vincere".

Che valore ha il dato della difesa?

"Importante insieme ad altri dati. Oltre ad essere la squadra che subisce meno tiri siamo anche una squadra che pressa. Siamo una squadra propositiva, l'abbiamo fatto bene per tutta la gara. C'è stato anche un palo dell'Inter perchè non siamo stati capaci a risalire. Però siamo stati compatti. Mantenere ordine con l'Inter non è facile".

Cos'è successo in occasione dell'espulsione?

"Momento di frustrazione, molte volte queste reazioni non si vedono. Non abbiamo visto l'episodio del rigore nel dettaglio e nessuno poteva sapere cos'era successo. Noi non giudichiamo l'episodio. Io sono qua a dire che quello è stato un momento di frustrazione legato al gol".