Napoli, tegola Neres: gli infortuni salgono a 24. Oltre 660 giorni di ko per Conte in stagione
Con l’infortunio di David Neres salgono a 24 gli infortuni stagionali occorsi a giocatori del Napoli, molti dei quali anche di lunga durata, come sarà quello dell’esterno brasiliano, che potrebbe rimanere fuori quasi tre mesi. Un macigno sulla squadra di Antonio Conte, costretto a fare a meno di diversi protagonisti per ampie parti della stagione. Di questi, ben 19 sono di natura muscolare.
In totale, considerando solo gli infortuni più rilevanti (abbiamo preso in considerazione solo i giocatori che abbiano saltato almeno due settimane, nel corso dell’intera stagione), per Antonio Conte i giorni di ko totali sono stati almeno 660. Un computo che, seppur sommi le indisponibilità di più persone, dà il quadro di quanto il Napoli stia faticando in questa stagione da questo punto di vista.
I principali infortuni del Napoli in stagione: giocatori interessati e numero di giorni trascorso ai box in totale
Romelu Lukaku - 153 giorni
Alex Meret - 90 giorni **
Kevin De Bruyne - 89 giorni **
Billy Gilmour - 76 giorni**
Frank Zambo Anguissa - 70 giorni
Amir Rrahmani - 59 giorni **
Stanislav Lobotka - 37 giorni
David Neres - 31 giorni**
Alessandro Buongiorno - 23 giorni
Matteo Politano - 17 giorni ** Sam Beukema - 15 giorni
Legenda
*dati Transfermarkt
**attualmente indisponibile
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.