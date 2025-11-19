I possibili protagonisti del mercato di gennaio: l'approfondimento di TMW
Torna il campionato, ma si avvicina anche il mercato. Chi saranno i protagonisti della sessione invernale? TuttoMercatoWeb ha provato a soffermarsi su alcune situazioni calde, in entrata e in uscita. Di seguito tutti gli approfondimenti.
Gasperini brama Frendrup, al Genoa (e De Rossi) la Roma potrebbe dare in cambio Pisilli
Nuno Tavares può lasciare la Lazio a gennaio. Per sostituirlo (in caso) uno tra Martin e Parisi
Sette milioni si possono spendere meglio: Odogu e Palacios, a Milano con le valigie in mano
C'è già chi ha pronti 25 milioni per Tiago Gabriel. Il Lecce annusa un Dorgu 2.0
Insigne sente Sarri da settimane, aspetta la Lazio. Occhio al Parma (e alla Fiorentina)
Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma
Ce lo ha anticipato Corrado: c'è la fila per Touré del Pisa. Lo apprezza anche Gasperini
Baldanzi pronto a lasciare la Roma. Tra un De Rossi-bis e l'interesse estivo del Verona
