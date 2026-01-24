Napoli, un altro contrattempo verso la Juventus: fastidio muscolare per Milinkovic-Savic
La vigilia della sfida con la Juventus si complica ulteriormente per il Napoli, che deve fare i conti con un nuovo interrogativo legato alle condizioni del proprio portiere. Durante la rifinitura odierna a Castel Volturno, infatti, Vanja Milinkovic-Savic non ha dato le consuete garanzie sul piano fisico, accusando un fastidio di natura muscolare che ha immediatamente acceso l’attenzione dello staff tecnico.
L’estremo difensore proverà a resistere e a rendersi comunque disponibile per il big match in programma domani, ma la sua presenza resta appesa a una serie di controlli che verranno effettuati nelle prossime ore. Solo dopo ulteriori valutazioni si capirà se Antonio Conte potrà contare su di lui dal primo minuto oppure se sarà costretto a cambiare scelta tra i pali.
Qualora Milinkovic-Savic non dovesse farcela, la soluzione alternativa è già pronta. Alex Meret, rientrato in gruppo dopo aver smaltito i recenti problemi alla spalla, rappresenta infatti un estremo difensore che dà grosse garanzie, perfetto per difendere la porta azzurra in una gara delicatissima. Una decisione che arriverà soltanto a ridosso del fischio d’inizio.