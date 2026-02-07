Lo scopritore di Vergara: "Giocatore 'alla Cassano'. Poteva comprarlo la Fiorentina"

I tanti infortuni di casa Napoli hanno permesso lo sbocciare di Antonio Vergara, che si sta prendendo la maglia azzurra a suon di prestazioni top e gol: il primo arrivato in Champions League contro il Chelsea a cui è seguito uno segnato pochi giorni dopo contro la Fiorentina, che gli ha permesso di sbloccarsi anche in campionato. Per parlare di Vergara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Salvatore Lodi, presidente dell'Academy Lodi che lo scoprì quando l'attaccante era un bambino: "Lo vidi giocare quando aveva 8 anni e pensai subito che avrebbe fatto faville. Aveva una forza esplosiva impressionante, sembrava un piccolo uomo che giocava con i bambini. Lui è uno che da del tu al pallone, mi colpirono anche la sua tenacia e la sua umiltà. Era già giocatore all'epoca".

Lui è stato bravo ad aspettare la sua occasione…

"Queste prestazioni non ci stupiscono, eravamo sicuri che appena avesse avuto la sua opportunità avrebbe risposto. I gol con Chelsea e Fiorentina sono stati impressionanti, ma può dare ancora di più. La sua fortuna è stata la sfortuna del Napoli, ossia gli infortuni. Noi eravamo convinti che andasse via, perché lui aveva tantissimo mercato. Pensavamo che Goretti se lo sarebbe portato a Firenze. Lui è un giocatore 'alla Cassano'. Con la Fiorentina mi ha fatto un'impressione pazzesca".

E ancora: "Io cinque mesi fa avevo già fatto una previsione: Antonio Vergara diventerà più forte dei campioni con cui si allena. Oggi ne sono ancora più convinto".