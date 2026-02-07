Gattuso a Castel Volturno nei prossimi giorni: Vergara l'osservato speciale, ma non il solo

Rino Gattuso continua a osservare con attenzione il futuro della Nazionale e per la sfida di Marassi ha deciso di affidarsi a un osservatore d’eccezione. Sugli spalti ci sarà Leonardo Bonucci, uomo di fiducia dello staff azzurro, incaricato di monitorare da vicino la crescita di Antonio Vergara. Il talento di Frattamaggiore, esploso sotto la guida di Antonio Conte, vive un momento particolarmente favorevole: un mese ricco di segnali importanti, tra i gol segnati contro Chelsea e Fiorentina e una prestazione di grande personalità contro la Juventus. Elementi che hanno acceso i riflettori sul suo nome e spinto il ct a valutare se sia già pronto per il salto in Nazionale.

Gattuso, che sarà presente allo Stadium per Juventus-Lazio, ha pianificato anche una visita a Castel Volturno nei prossimi giorni, la prima dal suo addio al Napoli nel 2021, racconta quest'oggi Il Mattino. I rapporti su Vergara non mancano, ma ora il commissario tecnico vuole capire se il ragazzo saprà confermarsi anche senza l’effetto sorpresa. La scelta di inviare Bonucci rappresenta già un segnale chiaro. E non sarà l’unico osservato speciale: in campo ci saranno anche Meret, Buongiorno e Spinazzola, elementi da tempo nel giro azzurro.