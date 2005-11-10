Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, la vetta è già a -11: il dato peggiore con ADL. E quei vantaggi diventati un problema

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 07:20Serie A
26.10.2026 07:20Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sembra finalmente ritrovarsi sul piano del gioco, ma continua a perdere punti per strada. Il 3-3 contro la Roma fotografa perfettamente il momento della squadra di Massimiliano Allegri: capace di costruire, segnare tre gol e portarsi prima sul 2-0 e poi sul 3-2, ma incapace di amministrare i momenti favorevoli della partita. Anguissa e McTominay avevano costruito il doppio vantaggio, prima che Soulé e Balerdi completassero la rimonta giallorossa. Lo scozzese aveva riportato avanti gli azzurri all'83', ma al 90' ancora Balerdi ha fissato il risultato sul 3-3. Un pareggio che assume un peso ancora maggiore guardando la classifica: dopo otto giornate il Napoli ha appena 11 punti, mentre Lazio e Inter comandano a quota 22. Il distacco dalla vetta è dunque già di 11 lunghezze. Nell'era dei tre punti a vittoria era accaduto soltanto altre due volte che gli azzurri avessero almeno un simile ritardo dalla capolista dopo otto turni: nel 1997/98 e nel 2000/01, in entrambi i casi con addirittura 18 punti da recuperare.

Napoli, il possesso crolla con il passare dei minuti: la Roma arriva all'80,69%

A preoccupare non è soltanto il risultato, ma soprattutto il modo in cui il Napoli ha progressivamente consegnato il controllo della partita alla Roma. I dati della Lega Serie A sono emblematici. Nel primo quarto d'ora gli azzurri hanno avuto il 52,58% di possesso palla, percentuale scesa al 45,12% tra il 16' e il 30' e addirittura al 32,35% tra il 31' e l'intervallo. La tendenza è proseguita nella ripresa: tra il 46' e il 60' la Roma ha controllato il pallone per il 62,58% del tempo, ma è soprattutto il segmento successivo a fotografare le difficoltà partenopee. Tra il 61' e il 75' i giallorossi hanno raggiunto un impressionante 80,69% di possesso, lasciando al Napoli appena il 19,31%. È proprio in questa fase che Soulé ha segnato il 2-1 e la formazione di Gasperini ha costruito i presupposti per il pareggio di Balerdi. Neppure il nuovo vantaggio di McTominay ha cambiato completamente l'inerzia: dal 76' al 97' la Roma ha mantenuto il 58,94% del possesso contro il 41,06% degli azzurri.

Sei gol subiti in due partite: Allegri deve risolvere il problema della gestione

Il punto centrale diventa allora la gestione dei vantaggi. Il Napoli, una volta avanti, tende ad abbassare il proprio baricentro e ad affidarsi eccessivamente alla capacità della difesa di resistere, anziché continuare a utilizzare il pallone per tenere gli avversari lontani dalla propria area. Contro la Roma questa scelta è costata due rimonte nella stessa partita. E il problema assume dimensioni ancora maggiori considerando quanto accaduto pochi giorni prima: tre gol incassati contro il Bodø/Glimt e altri tre contro la Roma, per un totale di sei reti subite in due gare. Ci sono comunque segnali ai quali Allegri può aggrapparsi: la prestazione offensiva, una condizione generale in crescita e diversi momenti nei quali il Napoli ha mostrato una qualità superiore rispetto alle precedenti uscite. Ma la classifica concede sempre meno margine. Undici punti dalla vetta dopo appena otto giornate rappresentano un ritardo che, nell'era dei tre punti, a Napoli non si vedeva dal 2000/01. Per cominciare davvero la risalita non basterà quindi giocare meglio: servirà soprattutto imparare a controllare le partite quando sembrano essere state indirizzate.

Articoli correlati

Immagine news 1
Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine news 2
Il Pallone d'Oro è lo specchio del calcio italiano e della nostra Nazionale
Immagine news 3
Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine news 4
Retroscena Allegri: dopo la Roma sfogo contro l'arbitraggio negli spogliatoi. Cosa rischia

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:27 Serie A
Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"
Immagine news 2
08:23 Serie ATMW
TMWNapoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine news 3
08:15 Serie ATMW
TMWIl metro Orsato piace. Ma quello di Inter-Fiorentina (come quello di Bologna) era chiaro ed evidente errore
Immagine news 4
08:11 Serie ATMW
TMWJuventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg
Immagine news 5
08:08 Serie A
Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento
Immagine news 6
07:58 Serie A
Bologna, Dovbyk così non va: Palladino lo ha avvertito. Non è escluso il rientro alla Roma
Immagine news 7
07:53 Serie A
Un colpo duro e un calendario tremendo. Venezia, cosa rimane dopo Genova
Immagine news 8
07:49 Serie A
Reja certo: "Perché la Lazio può resistere lassù". Poi l'appello: "I tifosi tornino allo stadio"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Le due facce del Milan Futuro: Bartesaghi è l’esempio perfetto di come lanciare un ragazzo, Camarda no
Immagine top news n.1 Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine top news n.2 I 30 candidati al Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Rodri e Dembelé?
Immagine top news n.3 Com'è andato l'esordio in Serie A del baby gigante del Milan, Sankhoun Diawara
Immagine top news n.4 Inter, è ancora rimonta all'ultimo respiro. Questo Thuram è nel prime
Immagine top news n.5 Juve, vittoria a metà: il secondo tempo resta un campanello d’allarme
Immagine top news n.6 Il Milan scorda l’Europa e mette nei guai l’Udinese. Bartesaghi MVP, Amorim a -4 dall’Inter
Immagine top news n.7 Douglas Luiz riporta la Juve alla vittoria dopo 35 giorni. Spalletti: "La ripresa non mi va bene"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"
Immagine box news Serie A Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine box news Serie A Il metro Orsato piace. Ma quello di Inter-Fiorentina (come quello di Bologna) era chiaro ed evidente errore
Immagine box news Serie A Juventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg
Immagine box news Serie A Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento
Immagine box news Serie A Bologna, Dovbyk così non va: Palladino lo ha avvertito. Non è escluso il rientro alla Roma
Serie B
Immagine box news Serie B Il punto sulla Serie B: Palermo vola, Mantova insegue, Modena e Ascoli prove di forza
Immagine box news Serie B Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro