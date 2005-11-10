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Retroscena Allegri: dopo la Roma sfogo contro l'arbitraggio negli spogliatoi. Cosa rischia

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:34Serie A
26.10.2026 07:34Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A Trigoria l'irritazione è ai massimi livelli per le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri nella pancia dello stadio Diego Maradona, tra un'intervista televisiva e la conferenza stampa, nel post-partita (3-3) di sabato. L'allenatore del Napoli, infuriato dopo l'espulsione e la rete del pari subita al 90' - viziata a suo dire da un contatto iniziale tra Balerdi e Beukema -, si è lasciato andare a un duro sfogo: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro...". Parole che non sono affatto piaciute al club giallorosso - spiega La Gazzetta dello Sport - poiché sottintendono una dietrologia inaccettabile e del tutto priva di riscontri, mirata a sminuire la rincorsa e il ritorno in Champions League atteso per ben sette anni. Il riferimento velato a presunti favori arbitrali ha spiazzato anche Gian Piero Gasperini, rimasto male per un attacco inaspettato.

A cosa si riferiva Allegri?

Nel merito dei fatti, la ricostruzione della passata stagione smentisce le insinuazioni di Allegri. Il rush finale della Roma - con sei vittorie e un pareggio dopo il ko interno contro l'Inter - aveva permesso ai capitolini di blindare il quarto posto al penultimo turno e chiudere terzi, mentre il Milan di Allegri aveva perso la qualificazione da solo perdendo 2-1 all'ultima giornata in casa contro il Cagliari, consegnando di fatto il pass al Como (vittorioso a Cremona). Probabilmente il tecnico partenopeo recriminava su episodi come la rimonta di Parma del 10 maggio, in cui i giallorossi avevano ribaltato il match da 1-2 a 3-2 in pieno recupero grazie a un calcio di rigore apparso a tutti netto e trasformato da Donyell Malen.

Retroscena

Adesso la posizione di Massimiliano Allegri è al vaglio della giustizia sportiva in vista delle decisioni del giudice Gerardo Mastrandrea. Oltre al cartellino rosso rimediato nel finale, l'allenatore si è reso protagonista di un duro sfogo negli spogliatoi contro la conduzione arbitrale, ascoltato dagli ispettori federali e inserito in un rapporto dettagliato trasmesso alla Procura Federale, con il concreto rischio di rimediare una squalifica superiore alla singola giornata. Una volta note le decisioni del giudice sportivo, inoltre, il procuratore federale Giuseppe Chiné valuterà l'apertura di un'indagine autonoma proprio in merito alle frasi con cui Allegri ha alluso a presunti favori arbitrali nei confronti della Roma.

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