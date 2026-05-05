Nappi: "Perché la Fiorentina contro la Roma lanciava lungo per Gudmundsson?"

Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, Marco Nappi ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro la Roma: "Ieri è stata una partita brutta per l'atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina. L'unica nota positiva è l'esordio di Braschi. L'ho seguito anche in primavera e dico che può avere tante possibilità e doti per poter fare una buona carriera. La Roma, poi è una grande squadra, gioca bene, vanno a duemila all'ora, però vedere una Fiorentina che non sapeva neanche come affrontare la partita è stato brutto.

La Roma marcava ad uomo e i viola non riuscivano mai ad iniziare il gioco da dietro. De Gea parecchie volte buttava su il pallone ma davanti non c'erano gocatori che potessero tenere la palla. Gudmundsson non è un centravanti. Non essendoci nè Kean nè Piccoli perchè la Fiorentina lanciava lungo? La palla la prendeva sempre la Roma perchè Gud non ha le caratteristiche adatte per fare questo".