Acerrana, scelto il sostituto di Cavallaro: sarà Marco Nappi il nuovo tecnico
Il 2025 di Marco Nappi, ex tecnico di Arzachena, Nocerina e Cairese, si chiuderà con una nuova avventura professionale.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l’ex calciatore di Genoa, Fiorentina e Udinese verrà nominato nuovo tecnico dell’Acerrana, formazione ultima in classifica nel Girone H di Serie D.
Il tecnico romano prenderà dunque il posto dell’esonerato Giovanni Cavallaro
