Ndicka c'è, El Aynaoui no. Lo strano caso della Roma, deciso in via straordinaria dalla FIFA

La Roma che questa sera ospiterà il Como nel posticipo della 15^ giornata di Serie A avrà a disposizione Evan Ndicka, ma non Neil El Aynaoui. Il difensore scenderà in campo per poi raggiungere il ritiro della sua Costa d'Avorio, mentre il centrocampista non ha ricevuto il via libera e quindi è già in volo verso il Marocco.

Una situazione che aveva spiegato in conferenza stampa lo stesso Gian Piero Gasperini: "Ndicka rimane, quindi domani è presente, mentre per il resto si vedrà nelle prossime partite. Per El Aynaoui, invece, il Marocco si è appellato alla FIFA e aspettiamo la sentenza, perché questa è comunque una giornata di campionato in cui chi ha potuto giocare di sabato o di domenica ha utilizzato i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa, mentre noi dobbiamo giocare di lunedì. C’è quindi questa richiesta di non poterli utilizzare, anche se la giornata è la stessa: su questo attendiamo la decisione della FIFA".

La FIFA dunque si è espressa in favore della Federazione marocchina, che aveva appunto fatto ricorso verso la richiesta della Roma di far partire il giocatore con qualche ora di ritardo. El Aynaoui è così partito questa mattina, mentre Ndicka è regolarmente in gruppo col resto dei compagni. Una situazione singolare che costringerà comunque Gasperini a dove fare a meno di un pezzo importante delle sue rotazioni a centrocampo.