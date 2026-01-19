"Né Openda, né David: date un attaccante a Spalletti": Graziani, appello alla Juventus

La Juventus vuole voltare pagina immediatamente dopo la sconfitta maturata a Cagliari. I bianconeri domani sera avranno l'occasione di rifarsi immediatamente, seppur in campo europeo, contro il Benfica dell'ex rivale di mille battaglie, José Mourinho. Nonostante un'altra ottima prestazione la squadra di Spalletti non ha avuto fortuna all'Unipol Domus, dunque una vittoria in Champions potrebbe portare l'effetto immediato di risollevare il morale, oltre che punti pesanti in ottica qualificazione.

La situazione della Signora è stata analizzata sulle frequenze della Rai, a "La Nuova DS", dall'ex attaccante e allenatore Ciccio Graziani. "Quello che mi fa un po' specie è che Luciano dica che il Cagliari ha vinto meritatamente" - le sue parole riportate da TuttoJuve.com - ", non so se è stato un discorso ironico, perché in effetti il Cagliari non ha vinto meritatamente, perché in virtù di quello che abbiamo visto durante tutta la partita, forse la Juve un pari minimo l'avrebbe meritato. Per come ha giocato, per le occasioni che ha creato", ha proseguito.

"Ma il problema della Juventus è un altro" - fa notare - ". La Juventus deve andare sul mercato e recuperare almeno un giocatore forte davanti. Né Openda, né David, sono calciatori ideali per questa squadra", ha sentenziato.

Continuando in questa analisi sull'attacco della Juventus, ha poi aggiunto: "Abbiamo visto, Malen (alla Roma): se il buongiorno si vede dal mattino, l'avesse preso la Juve avrebbe fatto un ottimo acquisto. Invece l'ha preso la Roma. Ma la Juventus deve assolutamente pensare di cambiare qualcosa davanti, perché senza Yildiz questa squadra è una squadra sempre battibile. L'unico che gli fa sempre la differenza nelle giocate, nell'imprevedibilità, nella fantasia, è Yildiz, ma da solo non può reggere il peso dell'attacco".