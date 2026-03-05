Graziani: "Torino, Simeone-Zapata bella coppia. Napoli? Alisson mi ricorda Neres"

Il Napoli ha scoperto nuove soluzioni offensive anche grazie alle difficoltà della stagione. Tra infortuni e rotazioni obbligate, diversi giovani hanno trovato spazio e qualcuno ha saputo sfruttare l’occasione. È il caso di Vergara, talento che ha attirato l’attenzione anche di Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Stile TV per analizzare il momento della squadra azzurra.

L’ex attaccante ha sottolineato come giocatori di qualità possano convivere senza problemi se inseriti in un sistema organizzato: “I calciatori intelligenti, anche se diversi tra loro, possono giocare insieme se collaborano. Bisogna allenarli affinché uno faccia movimenti opposti all’altro, ma la coesistenza è possibile: più giocatori bravi ci sono e meglio è”.

Secondo Graziani, le assenze hanno finito per offrire opportunità inattese: “Il Napoli si è trovato l’oro in casa. Senza tutti questi infortuni probabilmente avremmo visto solo qualche apparizione di Vergara. Invece, come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere ed è venuta fuori una piccola stella”. Parole positive anche per Allison, altro profilo che lo ha colpito: “Mi piace molto, è quasi un Neres 2… la vendetta!”. Resta però, a suo avviso, un aspetto da migliorare: “Gli esterni devono contribuire di più in termini di gol. Non si può lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle del centravanti”.

Infine uno sguardo alla chiave tattica: “Il 4-4-2 può dare grandi soddisfazioni, ma anche nel 3-5-2 di Conte i due attaccanti possono funzionare se si muovono sfalsati”. Sul Torino, prossimo avversario degli azzurri, Graziani resta prudente: “È una squadra enigmatica, ma ho rivisto uno Zapata convincente e con Simeone può nascere una bella coppia”.