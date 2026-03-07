Juventus su Lobotka e Anguissa? Graziani: "Non ha la possibilità di fare operazioni così"

La Juventus prova a prendersi un posto nella prossima Champions League in questo rush finale di campionato, ma intanto pensa al futuro. Non è un segreto che i bianconeri pensino ad almeno un innesto "di peso" nel reparto di centrocampo. Fra i nomi che sono stati accostati in questi mesi ci sono anche due giocatori che Luciano Spalletti conosce bene, come Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.

Intervenuto a Radio TuttoNapoli l'ex attaccante Francesco Graziani ha però frenato su questa pista: "Non credo che oggi la Juventus abbia le potenzialità finanziarie per fare queste operazioni. Non c’è dubbio, anche perché è nel mirino del fair play finanziario UEFA. Adesso si viaggia con i bilanci, quindi non so se abbiano questa potenzialità. Primo. Secondo: ma il Napoli è disponibile a privarsene? Non credo. Infatti è solo un interesse eventuale."

in merito al rientro di Romelu Lukaku poi, ha aggiunto: "Se entri a un quarto d’ora dalla fine e fai gol, sei un fenomeno. Ma se siamo arrivati a questo punto della stagione e di Lukaku dicono che ha un quarto d’ora di autonomia… ma questo che fa a Castel Volturno? Il magazziniere, taglia il prato? Non lo so. Mi sembra che siamo arrivati a un punto della stagione in cui da Lukaku io non dico che ci debbano essere 90 minuti, ma insomma…"