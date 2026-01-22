Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Neres rischia 2 mesi, Napoli su Giovane. En-Nesyri neanche in panchina: le top news delle 22

Neres rischia 2 mesi, Napoli su Giovane. En-Nesyri neanche in panchina: le top news delle 22
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo di Giovane Santana do Nascimento dall'Hellas Verona. Sarà lui l'acquisto per sostituire Lorenzo Lucca, destinato al Nottingham Forest per 2 milioni più 35 di bonus, con la possibilità di essere anche il supplente per Noa Lang, oramai ceduto al Galatasaray per circa 3 milioni di euro più 27 di bonus. Le cifre? Sarà un trasferimento a titolo definitivo per 2 milioni di euro, più bonus per arrivare fino a 20. Un blitz che ha anticipato le avversarie, in particolare una Lazio che aveva mostrato interesse soprattutto dopo che la Roma aveva deciso di puntare su Robinio Vaz dell'Olympique Marsiglia e Donyell Malen dell'Aston Villa.

Tommaso Baldanzi è virtualmente un nuovo giocatore del Genoa. Il fantasista classe 2003 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro dalla Roma e ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'arrivo all'aeroporto di Milano, prima di ripartire in macchina in direzione Liguria: "Sono molto contento di essere qua, ho ancora qualche giorno per rimettermi a posto e mi dispiace da morire, però sono felice di essere arrivato al Genoa e non vedo l'ora di cominciare con i ragazzi. De Rossi è stato uno dei motivi della scelta, mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi. Sono qui per loro, per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e i miei".

Solo 2-2 in Europa League per il Bologna in casa contro il Celtic. Per i rossoblù a segno Dallinga e Rowe.

Youssef En Nesyri non è nemmeno in panchina per la partita di Europa League fra Fenerbahçe e Aston Villa. L'attaccante marocchino è appena rientrato dalla Coppa d'Africa, ma le ragioni della sua assenza vanno identificate nel mercato. Il giocatore potrebbe in questi giorni trasferirsi e non è un caso che il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, sia presente a Istanbul per assistere all'incontro, ma soprattutto per avviare una trattativa con il club turco.

Come ci si aspettava, la squalifica del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, ha basi abbastanza solide. Almeno, a leggere le 23 pagine di motivazioni, depositate oggi dal Tribunale Federale Nazionale. Nonostante questo, ai piani alti della FIGC resta l’idea di aspettare il giudizio di appello. Il commissariamento dell’AIA è dietro l’angolo, praticamente inevitabile se la sentenza non sarà ribaltata - e le possibilità sono basse, ma l’alea è il bello del giudizio -, però dovrebbe diventare realtà tra almeno un mese.

Adesso è ufficiale, Walid Cheddira lascia il Sassuolo a metà della stagione e si accasa in un'altra squadra di Serie A, dopo aver fatto solo formalmente rientro al Napoli: il marocchino è un nuovo attaccante del Lecce.

C'è anche il Benfica tra le squadre sulle tracce di Ekhator del Genoa. Così riporta il quotidiano lusitano Record, che spiega come le Aguias stiano andando a cercare un giocatore che possa fare da alternativa ai già presenti centravanti Pavlidis e Ivanovic. E in tal senso il profilo di Ekhator potrebbe rispondere all'identikit che cercano a Lisbona. Come fanno sapere dal Portogallo, il Benfica ha già avviato i primi contatti con il Genoa per provare ad avviare la trattativa.

Non c'è pace per il Napoli, che continua a dover fare i conti con gli infortuni. Quello che sembrava essere un problema di poco conto per David Neres non lo è affatto. Come riportato da gazzetta.it, nella ricaduta accusata nel match contro il Parma al Maradona, terminato 0-0, il brasiliano è probabile che si sia lesionati il tendine e ora è in attesa di un nuovo consulto medico che stabilirà se sarà necessario l'intervento chirurgico o meno. Qualora dovesse decidere di operarsi, potrebbe dover rimanere ai box per un periodo di circa 2 mesi.

Un altro nome nel mirino della Juventus, come riporta Sky Sport, è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, giocatore che è nel mirino anche del Napoli di Antonio Conte. Proprio il club azzurro, ricordiamo, ha a lungo trattato lo spagnolo nello scorso mercato estivo salvo poi tirarsi indietro viste le alte richieste del club andaluso. Ora il nome che ritorno per questo calciomercato invernale, con un vero e proprio testa a testa che potrebbe nascere con la Juventus, club alla ricerca di un vice Kalulu.

Ci sono aggiornamenti freschi sull'assalto del Cagliari ad Albarracin, forniti da Sky Sport. Stando a quanto viene riferito dall'emittente satellitare, i sardi stanno lavorando ad una proposta a titolo definitivo e hanno messo sul piatto del Boston River 2 milioni di euro, ai quali aggiungere il 50% sulla futura plusvalenza da riservare alla società del Sudamerica. La richiesta del Boston River è di 3,5 milioni di euro, ma in virtù dei rapporti molto buoni tra i due club, resiste un certo ottimismo a proposito della possibilità di arrivare al traguardo.

Il Milan fa un ulteriore, importante, passo in avanti nella lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan. Il portiere francese, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione, dopo gli intoppi dei mesi scorsi già da alcune settimane sembrava prossimo al prolungamento. E oggi, spiega Sky Sport, sono stati risolti anche gli ultimi dettagli riguardanti le commissioni da corrispondere ai suoi agenti.

Il Copenaghen ha ufficializzato da poco l'acquisto di Amir Richardson dalla Fiorentina. Come si legge dal comunicato ufficiale, l'operazione si conclude con la formula del prestito e ci sarà anche un diritto di riscatto, come risulta da TMW.

Termina dopo sei mesi l'avventura di Jesper Karlsson all'Aberdeen. Il club scozzese ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il Bologna ha attivato un'opzione di richiamo dal prestito, con il giocatore ora pronto a trasferirsi in un altro club del continente.

Il Como, al netto delle ammissioni di immobilismo in questa sessione, è pronto a chiudere due colpi secondo Sky Sport. Il primo è Kaiki Bruno, esterno sinistro brasiliano di proprietà del Cruzeiro: la società lariana ha affondato il colpo e secondo l'emittente l'operazione è vicinissima alla fumata bianca. Il cartellino del giocatore dovrebbe costare circa 10 milioni di euro considerando anche i bonus, con il Como che è riuscito a limare le iniziali richieste del club verdeoro che era partito da una domanda da 15 milioni di euro. L'altro nome è quello di Andrés Cuenca, difensore classe 2007 di proprietà del Barcellona. Il Como aveva già bloccato il giocatore per l'estate, quando scadrà il suo contratto coi blaugrana, ma l'intenzione è quella di anticipare l'operazione già in questa sessione invernale. Cuenca non arriverà subito a Como però: l'idea è infatti quella di definire il suo arrivo per poi mandarlo a giocare in prestito, con lo Sporting Gijon che si è già mosso in questo senso.

Pazza idea Jadon Sancho per il Napoli. L'esterno è di proprietà del Manchester United ma in prestito dall'estate all'Aston Villa, dove il suo impiego fino ad ora è stato relativo. Lo riferisce Sky Sport. Proprio oggi Sancho ha trovato il suo primo gol stagionale con i Villans, che potrebbe però salutare presto, decidendo il match di Europa League sul campo del Fenerbahce.

L'Inter ha chiuso la trattativa con la Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic, difensore centrale croato classe 2006 arrivato a Milano proprio in questi minuti. Una trattativa, quella definita con la società croata, che si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus. Un rinforzo di prospettiva, in attesa di capire quale sarà il suo adattamento e la sua crescita.

