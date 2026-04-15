Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nesta: "Non ho mai festeggiato il Mondiale del 2006. Darei un dito per non essermi fatto male"

Nesta: "Non ho mai festeggiato il Mondiale del 2006. Darei un dito per non essermi fatto male"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:35Serie A
Alessio Del Lungo

Alessandro Nesta è tornato a parlare a distanza di 20 anni del trionfo dell'Italia in Germania, che però non lo ha visto protagonista assoluto, dato che si è infortunato nella terza gara del girone. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha raccontato i sentimenti che ha provato, sorprendendo un po' gli appassionati: "Non ho mai festeggiato il Mondiale del 2006, è stato doloroso, per me è doloroso. Hanno dato la possibilità a ogni giocatore di prendere la coppa del mondo e portarla a casa loro: io non l'ho voluta".

C'è qualcosa che baratterebbe per non farsi male?
"Un dito, ti do un dito della mano. Quale? Scegli. Ho fatto 3 partite, tutte le qualificazioni, ma, nonostante questo, sono andato a casa e mi sono chiuso in casa. C'ero rimasto male, le partite fighe alla fine quali erano? Ho giocato… Con chi? Con il Ghana (fa un verso con la mano come a far capire il basso livello dell'avversario), gli Stati Uniti e la Repubblica Ceca. Un Ghana fortissimo (dice ironicamente, ndr). Mi sono perso la semifinale con la Germania in Germania, la finale con la Francia… Quelle non hanno prezzo. Ecco perché sono andato a casa e tutti i miei amici, la mia famiglia mi hanno detto: 'Grande Ale!'. Io sono andato a casa, mi sono chiuso e hanno detto: 'Questo è matto'. Infatti sono pazzo. Tutti caroselli e ripeto hanno dato la possibilità a ogni giocatore di prendere la coppa del mondo e portarla a casa loro, perciò chi viveva nei paesini, pensa a Rino Gattuso che la porta in Calabria. Sono venuti dappertutto, te la davano una settimana e poi la prendevano tutti quanti. Io non l'ho presa e sono stato a casa. Con il tempo poi l'ho apprezzato di più, però sono stato male, sono rosicone. Quando ho vinto, sono stato sempre lì, ho giocato. E quando non ci sono stato, non l'ho sentita mia".

È la rosicata più grande della sua carriera?
"Sì, ma proprio alla grande. Ho perso una finale di Champions ed ero avanti 3-0 a fine primo tempo, ma dopo ne ho vinte altre due perciò… Ma il Mondiale se ti capita di vincerne una… Quando ti capita più".

Articoli correlati
Nesta ci crede: "Italia superiore alla Bosnia. Playoff pesanti: un errore ti costa... Nesta ci crede: "Italia superiore alla Bosnia. Playoff pesanti: un errore ti costa il Mondiale"
Nesta: "Gattuso ci sta male, ha un senso responsabilità troppo grande per l'Italia... Nesta: "Gattuso ci sta male, ha un senso responsabilità troppo grande per l'Italia al Mondiale"
Nesta porta fortuna agli azzurri: "Io e Zambrotta due cecchini, ma martedì non ci... Nesta porta fortuna agli azzurri: "Io e Zambrotta due cecchini, ma martedì non ci potrò essere"
Altre notizie Serie A
Juventus, nuovo stop anche per Cabal: per il difensore lesione agli adduttori TMWJuventus, nuovo stop anche per Cabal: per il difensore lesione agli adduttori
La Roma blinda un classe 2007: Muhammed S Bah ha rinnovato fino al 2028 UfficialeLa Roma blinda un classe 2007: Muhammed S Bah ha rinnovato fino al 2028
L'ex ct del Marocco su El Aynaoui: "L'oro non arrugginisce nel suo scrigno, serve... L'ex ct del Marocco su El Aynaoui: "L'oro non arrugginisce nel suo scrigno, serve pazienza"
Fiorentina, Vanoli: "Percorso di recupero di Kean non è finito ma proverò ad averlo... Fiorentina, Vanoli: "Percorso di recupero di Kean non è finito ma proverò ad averlo domani"
Aston Villa-Bologna, i convocati di Italiano: torna Lykogiannis. Out Dallinga e Skorupski... Aston Villa-Bologna, i convocati di Italiano: torna Lykogiannis. Out Dallinga e Skorupski
Ranieri contro Gasperini, Pruzzo: "Titoli di coda: se devono separarsi, lo facciano... Ranieri contro Gasperini, Pruzzo: "Titoli di coda: se devono separarsi, lo facciano subito"
Fiorentina, Mandragora e il futuro: "Penso, credo e vorrei essere un punto fermo... Fiorentina, Mandragora e il futuro: "Penso, credo e vorrei essere un punto fermo anche del domani"
Marcolin sulla corsa Champions: "Il Milan ha il destino nelle sue mani e... Allegri... Marcolin sulla corsa Champions: "Il Milan ha il destino nelle sue mani e... Allegri in panchina"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Ma io spero di restare qua"
Immagine top news n.1 Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)
Immagine top news n.2 Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus
Immagine top news n.3 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Immagine top news n.5 Le voci su Allegri in Nazionale sono vere, ma non destabilizzano: ecco perché
Immagine top news n.6 Addio Champions per il Barcellona, sarà rivoluzione? Tre grandi obiettivi in estate
Immagine top news n.7 Ultimatum a Conte, riforma della Serie A e rivoluzione del calcio: De Laurentiis fiume in piena
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.3 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Abete vs Malagò. Tutto quel che c’è da sapere sul presidente FIGC… e sul prossimo ct
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Quale la coppia presidente FIGC-ct ideale? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Capozucca: "Roma, situazione difficile. Gasperini uno che non si accontenta mai"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Nel momento in cui l'Inter doveva accelerare, lo ha fatto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bosnia, Tabakovic e il segreto contro l'Italia: "Notato subito che così non potevano raddoppiare"
Immagine news Serie A n.2 L'ex preparatore del Napoli: "Infortuni? Sfortuna, ma anche responsabilità di Conte"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, nuovo stop anche per Cabal: per il difensore lesione agli adduttori
Immagine news Serie A n.4 La Roma blinda un classe 2007: Muhammed S Bah ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie A n.5 L'ex ct del Marocco su El Aynaoui: "L'oro non arrugginisce nel suo scrigno, serve pazienza"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Vanoli: "Percorso di recupero di Kean non è finito ma proverò ad averlo domani"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: “Pensiamo solo alla Sampdoria. Colpani? Non deve accontentarsi"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Lombardo: "Questa squadra non può rilassarsi. Monza viatico importante"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 35ª giornata. Bari-Venezia a Dionisi
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, nuovo volto per il 'Ceravolo'. "La curva 'Capraro' con oltre 4mila posti"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Joronen verso il rientro? Per vederlo col Cesena si deciderà in extremis
Immagine news Serie B n.6 Spezia, ansia per Artistico: distorsione alla caviglia e presenza in dubbio contro il Sudtirol
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Caos Ternana, la presa di posizione dell'Ascoli: "Nessuno ci toglierà ciò che abbiamo ottenuto"
Immagine news Serie C n.2 Ternana, scatta l'iter in Tribunale: istanza di un creditore anticipa la proprietà
Immagine news Serie C n.3 Caos Ternana. Scende in campo anche Gravina: ieri incontro con la famiglia Rizzo
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, addio al Marulla: Consiglio comunale nega nulla osta per prossima stagione
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Lamesta: "Stiamo vivendo qualcosa di magico. Floro Flores carismatico"
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, aumento di capitale fino a 380mila euro: i soci salgono a 107
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni Mondiale femminile. Serbia-Italia, le formazioni ufficiali: Soffia al posto di Linari
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?