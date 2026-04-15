Dolomiti Bellunesi, aumento di capitale fino a 380mila euro: i soci salgono a 107

Un segnale concreto di solidità e fiducia. La Dolomiti Bellunesi compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita. E porta a termine l’operazione di aumento del capitale sociale, che attualmente sfiora i 380mila euro (379.296, per essere precisi).

Un’azione voluta dalla società per rafforzare ancor di più il proprio patrimonio e consolidare le basi di un progetto che, nel giro di pochi anni, ha saputo affermarsi pure nel panorama professionistico. Ma il dato economico, da solo, non basta a raccontare il significato dell’operazione. A crescere, infatti, è anche la base sociale, visto che, in seguito all’ultimo aumento, il numero dei soci sale a 107. Un risultato significativo e destinato a fotografare una partecipazione diffusa e un coinvolgimento sempre più ampio, non solo a livello locale.

A sottolinearlo è Manfredi Ravetto, socio e componente del consiglio di amministrazione: «Pure questo aumento di capitale, varato a grande richiesta, ha confermato quanto Dolomiti Bellunesi goda di attrattività anche lontano dal proprio territorio. Oltre al supporto economico da altre province venete, dalla Lombardia e dal Piemonte — tramite soci sia nuovi che già aderenti al precedente aumento e ora al rilancio — abbiamo visto arrivare sottoscrizioni dalla Toscana e dal Lazio, a conferma di come alla base di un progetto credibile vi sia una società seria».

Tale passaggio rafforza non solo la struttura economica del club, ma la sua identità. Perché dietro ai numeri c’è una visione: quella di una società radicata nel territorio e, allo stesso tempo, capace di guardare al di là dei confini provinciali, attirando interesse e fiducia su scala sempre più ampia.

L’aumento di capitale si inserisce così in un cammino coerente, fatto di crescita sportiva, organizzativa e sociale. Un percorso che ha portato la realtà guidata dal presidente Paolo De Cian a rappresentare un punto di riferimento per il calcio bellunese e non solo. E che oggi trova una nuova conferma: nella partecipazione, nella condivisione e nella volontà comune di continuare a costruire. Insieme.