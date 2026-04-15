Catanzaro, nuovo volto per il 'Ceravolo'. "La curva 'Capraro' con oltre 4mila posti"
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Mentre il Catanzaro gioca la sua partita verso i playoff promozione di Serie B, la città di Catanzaro si adopera un proiezione futura per quanto riguarda il rinnovamento del 'Ceravolo'.
Sul tema, ospite dei microfoni de LaC News24, l'assessore allo sport del comune calabrese, Antonio Battaglia, ha fatto il punto della situazione sui lavori di ristrutturazione:
"I lavori di ristrutturazione andranno a cominciare a breve e saranno parte di un tutto, imperniati su un progetto di massima commissionato a uno studio specializzato in impianti sportivi. Il progetto segue quello inglese, con le gradinate a ridosso delle porte. Con la curva 'Massimo Capraro' che sarà riedificata con una capienza di oltre quattromila posti "
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