Nesta ci crede: "Italia superiore alla Bosnia. Playoff pesanti: un errore ti costa il Mondiale"

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Nesta, durante la partita di beneficenza "Operazione Nostalgia" ha parlato della finale playoff che attende l'Italia contro la Bosnia Erzegovina.

Queste le sue parole a Sportitalia: "Lo spareggio giocato da me contro la Russia nel '97? Sono partite pesanti, la posta in palio è altissima, un errore può non farti andare al Mondiale e i giocatori lo sentono. Ma non possiamo tirarci indietro, se uno tira fuori tutti i valori siamo superiori e dobbiamo solo gestire la tensione. Gattuso? È il numero uno. Se ci porterà ai Mondiali? Non si dice, porta sf... porta male (ride, n.d.r.)".