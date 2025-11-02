Niccolini: "Pensavamo che Italiano potesse rientrare oggi, ma resterà negli spogliatoi"

Daniel Niccolini, vice-allenatore del Bologna, è intervenuto a Sky Sport prima della partita col Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Venire a giocare a Parma non è mai facile, quella di Cuesta è una squadra giovane però organizzata. Noi abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di imporre il nostro gioco".

Su Santiago Castro: "Lui e Dallinga stanno facendo un grande lavoro, anche senza gol. Siamo contenti dei nostri attaccanti"

Su Italiano che non sarà in panchina neanche oggi: "Pensavamo che potesse tornare in panchina, ma visto il meteo abbiamo preferito che rimanesse negli spogliatoi. Sia nel pre-partita sia a fine primo tempo ci sarà comunque lui a dare le indicazioni alla squadra. Lo aspettiamo tutti a braccia aperte".

Le formazioni di Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Keita, Ordonez; Benedyczak, Pellegrino.

Allenatore: Carlos Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.