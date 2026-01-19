Nico Paz-Baturina, Como da estasi: Lazio annichilita 3-0 all'Olimpico, l'Europa è sempre lì

Altro che contraccolpo psicologico con il Milan. Il Como ha cancellato la sconfitta casalinga e si è presentata all'Olimpico con una prova di forza quasi da big ad annientare in lungo e in largo la Lazio: finisce 3-0, doppietta di Nico Paz e Baturina. Così i biancoblù non solo si tengono stretto il sesto posto in classifica e la zona Europa, ma si portano a -2 dalla Juventus. Sarri avvilito e a braccia larghe, avvilito per i soli 28 punti in 21 giornate.

Baturina e Nico Paz stendono la Lazio

Chi ricorda il Milan? Non il Como, che in casa della Lazio ha impiegato poco meno di due minuti per mettere in ginocchio Provedel con una saetta di Baturina. La deviazione di Romagnoli è risultata decisiva per l’1-0, ma nel complesso i biancocelesti sono stati risucchiati dal vortice dei lariani, indemoniati per tutto il corso del primo tempo. Senza pietà e alla seconda gigantesca chance, i ragazzi terribili di Fabregas hanno trafitto i padroni di casa nuovamente in un Olimpico dall'aria piuttosto polemica nei confronti della sezione arbitrale. In questo caso con Nico Paz cobra letale a sfondare la porta per il 2-0, cattiveria che invece è mancata dieci minuti a seguire su rigore.

Rivincita Nico Paz, un gioiello su tela. Provedel prende il terzo gol

Lo svantaggio di due gol sotto gli occhi di tutti e di Sarri non ha portato alla remuntada della Lazio, mentre Fabregas non ha perso tempo a inserire Posch, togliendo l’ammonito Smolcic. Lo spartito del match non è mai cambiato e il Como ha continuato a tambureggiare sulle tempie della Lazio, affondata al minuti 49 da Nico Paz che si è preso la dolce rivincita. Un sinistro a giro imparabile per Provedel, stavolta in ginocchio e a raccogliere il 3-0 in fondo alla rete. Un attestato su campo, piuttosto che su carta, di quanto in verità una Lazio rimaneggiata non sia stata in grado di contrastare i lariani. Fotografia l'occasione d'oro ricamata da Nico Paz a verticalizzare per Da Cunha, arginato da Provedel. I cambi a disposizione di Sarri hanno permesso di evitare il poker dei lariani e la figuraccia della Lazio, che al triplice fischio si è arresa al Como. A 37 punti dopo 21 giornate di campionato, in piena zona Europa con l'Atalanta staccata e la Juventus a soli due passi. Chance gettata dai biancocelesti che invece restano alle spalle del Bologna.