Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"

Dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus Women, il tecnico dell’Inter Women Giampiero Piovani ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV, esprimendo grande soddisfazione per la prestazione e per la crescita del gruppo: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra fortissima, condita da una bellissima vittoria. Era molto importante continuare su questa strada. Ho fatto l’esempio delle ragazze: quando siamo scese dal treno prima di Natale volevo ritrovarle tutte sul treno oggi, alla ripartenza”.

Un elogio particolare è andato anche a chi ha giocato meno: "Soprattutto quelle che sono partite dalla panchina hanno dimostrato di essere grandi professioniste, allenandosi sempre a duemila all’ora e coinvolgendo anche le compagne meno impegnate in questo periodo. Sono felicissimo per loro, il merito è tutto delle ragazze”.

Piovani ha poi sottolineato il lavoro svolto durante la pausa: “Hanno alzato l’asticella del professionismo. Tornare dopo Natale, andare qualche giorno a Malta e lavorare come abbiamo lavorato noi non era semplice. Questo risultato è un grande premio per loro”.

Sul gol subito a freddo e sulla reazione immediata della squadra: “Non era facile andare subito in svantaggio. La Biascia è stata brava a ribaltarla, dicendo alle ragazze di continuare a giocare. La nostra prerogativa è non buttare palloni a caso, ma gestire sempre il possesso. Ci siamo riusciti: abbiamo fatto una bellissima azione sul gol di Lea e poi, su palla inattiva, il 2-1. Ci sono stati momenti di sofferenza, ma anche momenti in cui abbiamo dimostrato di esserci”.

Un successo che pesa anche in ottica campionato: “Secondo me abbiamo battuto un colpo importante per il proseguo del campionato, ma non dobbiamo accontentarci. Come diceva sempre mio nonno, non bisogna mai fermarsi a quello che hai fatto, ma cercare sempre il traguardo successivo”.

Nel secondo tempo l’Inter ha sofferto senza però concedere grandi occasioni: “Temevamo molto le loro palle lunghe e i duelli aerei, perché sono fortissime di testa, soprattutto con i cambi. Però abbiamo tenuto bene nell’uno contro uno difensivo e questo è un altro aspetto molto positivo”.

Infine, lo sguardo va già al prossimo impegno di Coppa Italia contro la Ternana: “Cambieremo qualche interprete, perché chi non ha giocato oggi scenderà quasi sicuramente in campo mercoledì. Teniamo tantissimo a passare il turno: significherebbe arrivare in semifinale contro Roma o Lazio. È un obiettivo importante, oltre a quello del campionato”.

Sulla terza vittoria consecutiva in campionato contro la Juventus, Piovani chiude con un sorriso: “Molto bene, sì. Siamo felici per loro, perché se lo meritano per quello che si vede durante la settimana”.