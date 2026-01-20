Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"

Annichilita la Lazio di Maurizio Sarri, troppo superiore questa sera il Como all'Olimpico che ha impartito un rotondeggiante 3-0. Al termine del match il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Andare in svantaggio dopo 2 minuti con un palleggio così è dura. Nel primo tempo ci sono entrati 3 volte in area e ci hanno fatto 2 gol, poi abbiamo avuto una palla per riaprire la partita con Cancellieri", ha esordito.

E ha proseguito con l'analisi: "Nel primo tempo abbiamo fatto meno peggio del risultato che lascia riflettere. Nel secondo cercavamo di attaccare forte, a loro bastava un episodio, non abbiamo avuto questa forza e lì è finita". Poi Sarri ha applaudito la ciurma di Fabregas: "Bisogna riconoscere le qualità di palleggio e prendere gol da una squadra che nasconde la palla ci ha condizionato un po’ la partita. Bisogna azzerare gli alibi: arbitri, mercato, l’ambiente, basta, bisogna andare oltre. La squadra dovrebbe volarci sopra, penso che siamo stati condizionati e questa è la nostra responsabilità.

Quanto ai cori dei tifosi della Lazio: "Mi danno carica e frustrazione perché in questo momento facciamo fatica a dargli soddisfazioni. Tutto quel che dico lo faccio per amore del popolo laziale e per la Lazio che mi piacerebbe riportarla dove merita tra le protagoniste del campionato. In questo momento non lo posso fare, li ringrazio per il grande amore e mi scuso per la delusione che gli stiamo dando". Un commento su Dia: "Ha fatto 7-9 partite consecutive è un giocatore su cui avevo grandi speranze, non si è espresso al meglio. Spero per la seconda parte".