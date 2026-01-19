La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'

Dopo il decimo turno di campionato la FIGC ha comunicato la Top11 della giornata di Serie A Women. Una formazione che vede diverse interpreti di squadre che sono in lotta per non retrocedere e si sono messe in mostra nella prima gara del 2026. Fra queste la più rappresentata è la Ternana Women che grazie al successo sulla Lazio non è più ultima in solitaria: per le umbre figurano nella formazione la centrale Pacioni e l’esterna d’attacco Pellegrino Cimò. Il Parma invece vede la terzina Masu come sua rappresentante, mentre il Genoa si gode il neo acquisto Georsdottir a segno nell’1-1 contro la Fiorentina.

Fra le big invece brillano Inter e Roma: le nerazzurre hanno una rappresentante per reparto: Milinkovic in difesa, Vilhjamsdottir a centrocampo e Wullaert in avanti, con le prime due decisive per la rimonta contro la Juventus. La Roma invece si gode Thogersen in difesa, Giugliano a centrocampo e Corelli in avanti, con queste ultime due in rete nella vittoria sul Sassuolo. Fra i pali infine spazio a Gilardi del Como Women.

Questa la formazione della decima giornata schierata con il 4-2-3-1: Gilardi (Como Women); Masu (Parma), Milinkovic (Inter), Pacioni (Ternana Women), Thogersen (Roma); Vilhjamsdottir (Inter), Giugliano (Roma); Corelli (Roma), Wullaert (Inter), Pellegrino Cimò (Ternana Women); Georsdottir (Genoa)