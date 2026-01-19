Chiamatelo Mr. Incredibile! Fabio Gallo imbattuto in Serie C da 54 giornate

Quattrocentosettantanove (479) giorni separano il 26 settembre 2024 da ieri, 18 gennaio 2026. Un lasso di tempo che per Fabio Gallo abbraccia due stagioni, due club (Virtus Entella e Vicenza) e, soprattutto, un dato al momento unico nel calcio italiano: è questo il numero di giorni in cui il tecnico di Bollate è rimasto imbattuto in campionato.

In quel giorno di fine settembre di un anno e mezzo fa, infatti, arrivò l’ultimo ko dell’allenatore: Gallo sedeva sulla panchina dei Diavoli Neri e il Pescara di Silvio Baldini si impose a Chiavari per 1-0.

Da allora, per l’attuale allenatore del LaneRossi, sono arrivati 20 vittorie e 12 pareggi con la compagine ligure, oltre a 17 successi e 5 pareggi con quella veneta.

Per un totale di 54 risultati utili consecutivi in campionato. Qualcosa di davvero incredibile.