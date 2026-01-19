Avellino, pista Izzo sempre calda: il difensore apre al ritorno e tratta con il Monza

Proseguono i contatti tra Avellino e Monza per Armando Izzo. Il rapporto tra il difensore e il club brianzolo è ormai ai minimi termini, come confermato anche dall’esclusione di fatto nell’ultimo turno, con Izzo rimasto in tribuna nonostante la convocazione. Uno scenario che ha riacceso con forza l’ipotesi di un ritorno in Irpinia.

Il centrale napoletano, scrive TuttoAvellino, che ha già vestito la maglia biancoverde tra il 2012 e il 2014, guarda con favore all’operazione e sarebbe disposto anche a rivedere al ribasso il proprio ingaggio pur di tornare ad Avellino, spinto dalla volontà di riavvicinarsi a casa e da motivazioni personali. I dialoghi tra le parti sono in corso e la trattativa resta aperta, con il club irpino che continua a lavorare per riportare Izzo dove tutto era iniziato.

Ricordiamo che, sempre per la retroguardia, i Lupi sono vicini ad Alessandro Pio Riccio della Sampdoria: operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.