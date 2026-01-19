TMW Radio Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti

Per il Milan 15 punti in più rispetto allo scorso anno. Ora i rossoneri sono in scia all'Inter in campionato. Ma questo è un miracolo o merito del grande lavoro di Allegri e della società? Il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Sta facendo un grande lavoro, Allegri si sta divertendo nel fare tabelle, riesce a giocare in modi diversi, che sa giocare, che sa soffrire. E' stratega".

Massimo Bonanni: "Non mi aspettavo che facesse così bene. Non è un miracolo ma sta facendo molto bene".

Daniele Garbo: "Era impossibile fare peggio, Allegri ci ha messo qualcosa del suo. 20 risultati utili consecutivi sta facendo qualcosa di storico".

Raffaele Di Fusco: "Miracolo no, ha la squadra. E' come parlare di miracolo dopo il decimo posto del napoli. Sta sfruttando al massimo quello che ha".

Massimo Orlando: "Sta facendo un grande lavoro, non è un miracolo. Lo scorso anno il Milan era allo sbando, uno spogliatoio allo sbando. Ogni partita le squadre avversarie avevano tante palle gol, Allegri è stato bravissimo a capire che c'era da dare una quadra, soprattutto dietro. E poi sfruttare le sue caratteristiche, del contropiede, della giocata del singolo. A volte mi annoia ma va elogiato un tecnico a tre punti dall'Inter che è molto più forte. L'unica cosa è che tutto questo sta avvenendo con Leao al 30%, pensa se andasse al massimo...Vedo Leao che non abbia più la forza di saltare l'uomo. Ha la giocata, ma il Milan sta giocando senza Leao".

Antonio Di Gennaro: "I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Fullkrug. ha giocato con Leao adattato, Nkunku, non un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa. Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Rabiot, su assist al bacio di Leao. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo...".

Arturo Di Napoli: "Al Milan Allegri sta facendo un grandissimo lavoro e sta andando oltre le possibilità e il valore della squadra. Per me è un passo dietro a Inter e Napoli. Allegri e tare stanno facendo un grande lavoro".