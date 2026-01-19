Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"

Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:42Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.50 - La Lazio crolla all'Olimpico sotto i colpi del Como di Cesc Fabregas. Trascinati da Baturina e Nico Paz i comaschi vincono 0-3 e il sesto posto diventa ormai un miraggio per i biancocelesti. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.32 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Il dislivello tecnico visto all'andata è aumentato? È successo anche per le partenze dei giocatori a gennaio?
"Quando prendi gol dopo due minuti contro squadre che palleggiano così diventa complicato. Il primo tempo però è stato meno brutto di quanto dice il risultato, la domanda da farsi è perché su soli tre ingressi loro in area di rigore abbiamo subito due gol e un rigore. Con Cancellieri sullo 0-1 abbiamo avuto una palla per pareggiare e sullo 0-2 un'altra per rientrare in partita. Sullo 0-3 il divario tecnico emerge, ma la partita è stata condizionata dal vantaggio in apertura. Dispiace perché giovedì mattina avevamo lavorato esattamente su questa loro palla lunga".

Le tante difficoltà che state vivendo vi stanno complicando il lavoro?
"Ci sono tante difficoltà che non facilitano il compito, ma bisogna trovare le forze per andare avanti altrimenti diventano tutti alibi. Bisogna andare a letto incazzati questa notte e da domani trovare il vigore per fare una partita ben diversa. Abbiamo 2000 difficoltà, la vera difficoltà è evitare che tutto questo diventi un alibi. Se si pensa solo a questo diventa tutto un alibi, dobbiamo cercare di andare oltre e tornare a essere una squadra più pulita mentalmente".

Come va descritta la Lazio delle ultime settimane?
"Nelle ultime 18 partite avevamo perso tre partite contro le prime tre della classe. Non si può parlare di una squadra demotivata o di cialtroni, fino ad oggi abbiamo lottato. Oggi abbiamo fatto di meno, ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Oggi abbiamo fatto una brutta sconfitta con una squadra che ha capitalizzato quasi tutto e veniva da una partita dove aveva creato più occasioni di oggi ma aveva perso. Il Como è una squadra forte, con grande qualità di palleggio e molto organizzato. Hanno dimostrato di essere più forti di noi, questo va accettato ma non bisogna sfasciare tutto".

A inizio stagione erano state fatte promesse diverse sul suo ruolo nel mercato?
"Non c'è niente di nuovo, il presidente è il proprietario e se dice che il mercato lo fa il presidente lo fa lui, stop. Ho le spalle larghe, non si può pensare che questo ci fa perdere le partite. Questi sono discorsi teorici, il mercato è un mix tra esigenze tecniche ed economiche. Il presidente è stato chiaro, io mi sono tirato fuori e stop. Vediamo chi viene e basta, l'importante è che non si dica che arrivi un giocatore che ha chiesto Sarri".

Lei ha più volte detto che l'obiettivo era costruire un gruppo di 7-8 giocatori per il futuro, la società parla di tornare in Europa. Qual è l'obiettivo?
"Questo è un obiettivo pluriennale della società, con me non ha mai parlato di tornare in Europa questa stagione. Tutti avevamo detto che l'Europa era un miraggio e l'obiettivo era costruire".

23.42 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Articoli correlati
Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel... Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"... Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"... Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"
Altre notizie Serie A
Flop Gyokeres all'Arsenal, Richards: "Anche a tu per tu col portiere sbaglia, serve... Flop Gyokeres all'Arsenal, Richards: "Anche a tu per tu col portiere sbaglia, serve la panchina"
Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel... Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
Juventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo... TMWJuventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo
Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"... Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
Como, Fabregas: "Serie A campionato difficilissimo: Pisacane e Cuesta colleghi bravissimi"... Como, Fabregas: "Serie A campionato difficilissimo: Pisacane e Cuesta colleghi bravissimi"
Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"... Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"
Lazio, Provedel: "Solo col lavoro si possono ottenere risultati migliori" Live TMWLazio, Provedel: "Solo col lavoro si possono ottenere risultati migliori"
Gila bacchetta la Lazio: "Sofferto il Como. Non puoi perdere la testa, a Lecce devi... Gila bacchetta la Lazio: "Sofferto il Como. Non puoi perdere la testa, a Lecce devi vincere"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
2 20 gennaio 2014, si profila lo scambio Guarin-Vucinic, poi salta. Marotta: "Tutelo la Juve"
3 Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"
4 Como, Fabregas: "Serie A campionato difficilissimo: Pisacane e Cuesta colleghi bravissimi"
5 Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.1 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
Immagine top news n.2 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.3 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine top news n.4 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.5 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.6 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.7 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, nuovi contatti per Mateta. Il nodo è sempre la condizione per l'obbligo
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Serie A campionato difficilissimo: Pisacane e Cuesta colleghi bravissimi"
Immagine news Serie A n.4 Matri impressionato: "Il Como è uno spettacolo, Lazio rassegnata e preoccupante ora"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Provedel: "Solo col lavoro si possono ottenere risultati migliori"
Immagine news Serie A n.6 Gila bacchetta la Lazio: "Sofferto il Como. Non puoi perdere la testa, a Lecce devi vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Balcot: "Questa è la mia grande opportunità. Voglio conquistare Modesto"
Immagine news Serie B n.2 Dal giallorosso della Roma a quello del Catanzaro: il 2008 Vella alla corte di Aquilani
Immagine news Serie B n.3 Empoli, report medico: ricostruzione del crociato anteriore per Pietro Pellegri
Immagine news Serie B n.4 Venezia, in stand-by la trattativa per Dagasso. Su Condé si è inserito il Linz
Immagine news Serie B n.5 Bedin sul cambio di proprietà del Padova: "Banzato imprenditore serio e solido"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, pista Izzo sempre calda: il difensore apre al ritorno e tratta con il Monza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Talarico: "È la mentalità a fare la differenza in questa stagione"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, colpo Gyabuaa: prestito con obbligo dall'Atalanta. Visite mediche domani
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del nuovo anno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)