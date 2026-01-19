Mantova, Balcot: "Questa è la mia grande opportunità. Voglio conquistare Modesto"

Giornata di presentazione ufficiale in quel di Mantova per Bianay Balcot, terzino destro classe 2005 approdato alla corte di Francesco Modesto con la formula del prestito dal Torino. Ecco le parole del francese riportate da TuttoMantova:

“Entrare subito a Padova - ha raccontato il nuovo numero 2 biancorosso - è stato importante perché ho esordito in serie B. Questo campionato da affrontare con il Mantova è una grande opportunità per me. Il mister mi ha chiesto di prendere il posto di Radaelli e mi sono fatto trovare pronto per dare una mano per cercare di difendere il risultato, perché i nostri avversari stavano spingendo tanto”.

Un giudizio sulla cadetteria: “Ho seguito il torneo perché ho tanti amici che ci giocano, come Marras che ho conosciuto al Monza. Ed è stato proprio lui a cui mi sono rivolto per saperne di più su questa piazza: mi ha confermato che è un bell’ambiente dove giocare, anche se la situazione è difficile, ma è una società sana e dove si può crescere e fare bene, con un tifo passionale. Il suo gol al Palermo? Molto bello, gli ho mandato un messaggio per complimentarmi con lui. Sono contento! Conosco bene anche Mullen dai tempi della Primavera del Torino”.

E sulle sue caratteristiche in campo: “Posso giocare sulla destra sia come terzino, che come braccetto di difesa o come incursore a tutta fascia. Punto molto su velocità e fisicità. Trattativa? Volevo lasciare la Ternana per andare a giocare di più, ma credevo di restare in C. Poi è arrivata la chiamata del Mantova ed ho accettato subito per fare il salto in serie B. Obiettivo personale? Conquistare la fiducia del mister per giocare quante più partite possibili. Venezia? Gara tosta, ma da affrontare con unità e serenità per tentare di fare il nostro meglio”.