Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"

"Ci siamo complicati un pochino la partita da sole, nel senso che siamo partite bene trovando subito il vantaggio e andando vicine al raddoppio, poi va cambiato qualcosa dal punto di vista dell'atteggiamento. Una squadra come la nostra, per il periodo che sta vivendo e la sconfitta in Supercoppa, non può permettersi di fare una prestazione del genere. Sono punti importantissimi perché è anche un momento difficile. Sono venuti fuori il cuore di questa squadra e la grande voglia di centrare tre punti importantissimi per noi in questo momento". Ai canali ufficiali della Roma il tecnico Luca Rossettini parla così del successo di misura contro il Sassuolo nella prima gara del 2026 in Serie A Women.

"I tifosi ci spingono sempre: sono caldi, vogliono bene alle ragazze, quindi questo è un qualcosa in più. Quello che non dobbiamo invece sentire è l'eccessiva pressione, la paura di giocare, perché questa squadra se non gioca, se ha paura di giocare, diventa una squadra normale. - prosegue il tecnico giallorosso - Quello che sta facendo da questo punto di vista dall'inizio dell'anno è sforzarsi, giocare con coraggio, personalità, qualità. Quando gioca ai suoi ritmi, con queste qualità, è una squadra che può mettere in difficoltà e vincere qualsiasi partita".

Parlava di un mese di gennaio impegnativo e il prossimo impegno sarà un derby.

"Cade a fagiolo perché in un momento in cui ci serve una reazione caratteriale, il derby è una partita che si prepara da sola. Conosciamo, perché abbiamo già incontrato due volte quest'anno, le difficoltà che ci aspettano e sicuramente sarà uno stimolo in più per accelerare e migliorare sotto il punto di vista dell'atteggiamento".