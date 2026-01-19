Empoli, report medico: ricostruzione del crociato anteriore per Pietro Pellegri
TUTTO mercato WEB
Empoli Football Club comunica che questa mattina il calciatore Pietro Pellegri è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
L’intervento, eseguito dal Professor Ramon Cugat presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito.
L’atleta, dopo alcuni giorni di degenza ospedaliera, inizierà fin da subito il percorso riabilitativo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile