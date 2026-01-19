Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti

Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionistiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:07Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Stagione horror per il Napoli quanto a infortuni. Sono 19 quelli muscolari, che rischiano seriamente di rendere impossibile la rincorda allo Scudetto. Ecco il pensiero degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è qualcosa che non torna? Direi. Da un lato ho sempre sostenuto il lavoro di Conte, che dopo Bologna ha fatto una piccola impresa. Certe sofferenze però poi le paghi. Il risultato è che hai di nuovo gli uomini contati e deve prendere coscienza della realtà. Credo che lo Scudetto sia una cosa quasi chiusa. Ogni settimana c'è una sorpresa ma, numeri alla mano, Milan e Inter sono più avanti. Difficile che piazzi una seconda corposa reazione. Ok poi dire che servono uomini, però 18 infortuni non sono causati da altri, che dovrebbe fare ADL?".

Raffaele Di Fusco: "È chiaro che dev'essere stato sbagliato qualcosa all'inizio. Dev'essere dovuto alla metodologia e ai carichi di lavoro, perché sono quasi tutti guai al bicipite femorale. Il punto poi è che i primi infortuni sono arrivati già ad inizio Ottobre. Io sono uno di quelli che si tiene Conte tutta la vita, ma qualcosa è stato sbagliato. Ora c'è un'emergenza totale e lì davanti non ci sono tante scelte. Ciò che mi sento di dire però è che il merito va anche ai giocatori, che in queste difficoltà hanno dimostrato forza e carattere".

Massimo Bonanni: "Chi non fa bene di solito è proprio perché non riesce ad adattarsi al suo metodo di pensiero o di lavoro. Per il resto conosco benissimo il suo staff e raramente si erano visti tanti infortuni. Ci dev'essere qualche altra problematica".

Daniele Garbo: "Qualcosa da approfondire c'è. Sono decisamente troppi, in una situazione climatica dove dovresti essere avvantaggiato. Sono strani tutti questi infortuni, c'è da capire bene perché".

Massimo Orlando: "Credo che ci siano alcune casualità che capitano un po' a tutte le squadre e poi forse andare sempre a duemila anche in allenamento può essere un problema. Anche la Roma ha uno che fa dell'intensità il suo credo, ma non ha avuto problemi così grossi".

Antonio Di Gennaro: "Problemi muscolari, e pure seri. Conte dice di parlare col dottore, alla lunga per le assenze che ha avuto sta facendo un grande campionato. Se vuole puntare ancora la Scudetto, la coppa sarà un problema".

Francesco Baiano: "Gli impegni ce l'hanno tutti. Le grandi squadre hanno un calendario fitto, tre impegni ce l'hanno tutti, poi ci sono le annate dove non ti gira bene. Ha perso Lukaku ad agosto e da lì è cominciata la storia. Gli è andata bene con Hojlund, sugli altri meno. E' un dato di fatto che la maggior parte degli acquisti non è andata bene, vuoi per infortuni, vuoi per rendimento. Sento del ritorno di Lukaku, ma ci vorranno due mesi per rivederlo al 100%, vista la stazza. Si sta allenando da solo, ma tornare ora non vuol dire essere a disposizione. Per uno così, fuori da sei mesi, è dura ritornare in fretta. Forse a fine stagione lo vedremo a essere in una condizione accettabile". 

Articoli correlati
Copenaghen, Neestrup: "Un vantaggio essere riposati. Hojlund? Conte lo utilizza perfettamente"... Copenaghen, Neestrup: "Un vantaggio essere riposati. Hojlund? Conte lo utilizza perfettamente"
Copenaghen, Cornelius: "Il calcio italiano avrà sempre un'importanza speciale per... Copenaghen, Cornelius: "Il calcio italiano avrà sempre un'importanza speciale per me"
Copenhagen, Neestrup con la calcolatrice alla vigilia del Napoli: "Con tre punti... Copenhagen, Neestrup con la calcolatrice alla vigilia del Napoli: "Con tre punti si passa"
Altre notizie Altre Notizie
Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti TMW RadioMilan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti TMW RadioNapoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..." TMW RadioBaiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Lutto nel calcio laziale, muore in un incidente Umberto D'Epifanio Lutto nel calcio laziale, muore in un incidente Umberto D'Epifanio
Da 5 anni guida la Primavera, Bigica rinnova con il Sassuolo: "Onorato e gratificato"... UfficialeDa 5 anni guida la Primavera, Bigica rinnova con il Sassuolo: "Onorato e gratificato"
Di Napoli: "L'Inter se la gioca in Champions. Il Napoli c'è ancora per lo Scudetto"... TMW RadioDi Napoli: "L'Inter se la gioca in Champions. Il Napoli c'è ancora per lo Scudetto"
Massimo Orlando: "Milan, Allegri è da elogiare. Fiorentina, Fagioli spaziale" TMW RadioMassimo Orlando: "Milan, Allegri è da elogiare. Fiorentina, Fagioli spaziale"
Di Gennaro: "Milan, grande lavoro di Allegri. E sul Napoli dico..." TMW RadioDi Gennaro: "Milan, grande lavoro di Allegri. E sul Napoli dico..."
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
4 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
5 Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.1 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.2 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.3 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.4 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.5 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.7 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine news Serie A n.2 Non solo Dossena: asse rovente tra Como e Cagliari, si tratta lo scambio Luvumbo-Cutrone
Immagine news Serie A n.3 Il padre-agente di Sauer: "Ho letto della Roma. Non stiamo spingendo per lasciare il Feyenoord"
Immagine news Serie A n.4 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Gabriel Jesus in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.5 Quando gennaio fa rumore: da Raspadori a Balotelli, i colpi italiani più cari d’inverno
Immagine news Serie A n.6 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco Arteta in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, soluzione interna per il ruolo di ds: promosso Valerio Di Cesare
Immagine news Serie B n.2 Bari, sulla panchina biancorossa torna Moreno Longo: comunicato il suo staff
Immagine news Serie B n.3 Il Padova passa a Banzato, Peghin: "Costruiamo un futuro il più glorioso possibile"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, ci siamo per il difensore Riccio. Trovato l'accordo sulla formula con la Samp
Immagine news Serie B n.5 Padova, Banzato: "Giusto fare questo passo ora. Saremo ambiziosi, ma con basi solide"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Oughurlian annuncia: “Oggi si chiude un ciclo. Lascio la maggioranza a Banzato”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, non solo Ciuferri: dal Trapani in arrivo anche Pirello e Celeghin
Immagine news Serie C n.2 Torres, per la retroguardia arriva l'ex Mantova Gianmaria Zanandrea: era svincolato
Immagine news Serie C n.3 Renate, risoluzione consensuale del contratto con Aristidi Kolaj
Immagine news Serie C n.4 Ravenna senza vittorie da quattro turni. Marchionni: "Non dipende dalla pressione"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, cambio di sede per Inter U23-Pergolettese: ecco dove si giocherà
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Ciuferri al passo d'addio: giovedì la fumata bianca con il Foggia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)