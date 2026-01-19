TMW Radio Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti

Stagione horror per il Napoli quanto a infortuni. Sono 19 quelli muscolari, che rischiano seriamente di rendere impossibile la rincorda allo Scudetto. Ecco il pensiero degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "C'è qualcosa che non torna? Direi. Da un lato ho sempre sostenuto il lavoro di Conte, che dopo Bologna ha fatto una piccola impresa. Certe sofferenze però poi le paghi. Il risultato è che hai di nuovo gli uomini contati e deve prendere coscienza della realtà. Credo che lo Scudetto sia una cosa quasi chiusa. Ogni settimana c'è una sorpresa ma, numeri alla mano, Milan e Inter sono più avanti. Difficile che piazzi una seconda corposa reazione. Ok poi dire che servono uomini, però 18 infortuni non sono causati da altri, che dovrebbe fare ADL?".

Raffaele Di Fusco: "È chiaro che dev'essere stato sbagliato qualcosa all'inizio. Dev'essere dovuto alla metodologia e ai carichi di lavoro, perché sono quasi tutti guai al bicipite femorale. Il punto poi è che i primi infortuni sono arrivati già ad inizio Ottobre. Io sono uno di quelli che si tiene Conte tutta la vita, ma qualcosa è stato sbagliato. Ora c'è un'emergenza totale e lì davanti non ci sono tante scelte. Ciò che mi sento di dire però è che il merito va anche ai giocatori, che in queste difficoltà hanno dimostrato forza e carattere".

Massimo Bonanni: "Chi non fa bene di solito è proprio perché non riesce ad adattarsi al suo metodo di pensiero o di lavoro. Per il resto conosco benissimo il suo staff e raramente si erano visti tanti infortuni. Ci dev'essere qualche altra problematica".

Daniele Garbo: "Qualcosa da approfondire c'è. Sono decisamente troppi, in una situazione climatica dove dovresti essere avvantaggiato. Sono strani tutti questi infortuni, c'è da capire bene perché".

Massimo Orlando: "Credo che ci siano alcune casualità che capitano un po' a tutte le squadre e poi forse andare sempre a duemila anche in allenamento può essere un problema. Anche la Roma ha uno che fa dell'intensità il suo credo, ma non ha avuto problemi così grossi".

Antonio Di Gennaro: "Problemi muscolari, e pure seri. Conte dice di parlare col dottore, alla lunga per le assenze che ha avuto sta facendo un grande campionato. Se vuole puntare ancora la Scudetto, la coppa sarà un problema".

Francesco Baiano: "Gli impegni ce l'hanno tutti. Le grandi squadre hanno un calendario fitto, tre impegni ce l'hanno tutti, poi ci sono le annate dove non ti gira bene. Ha perso Lukaku ad agosto e da lì è cominciata la storia. Gli è andata bene con Hojlund, sugli altri meno. E' un dato di fatto che la maggior parte degli acquisti non è andata bene, vuoi per infortuni, vuoi per rendimento. Sento del ritorno di Lukaku, ma ci vorranno due mesi per rivederlo al 100%, vista la stazza. Si sta allenando da solo, ma tornare ora non vuol dire essere a disposizione. Per uno così, fuori da sei mesi, è dura ritornare in fretta. Forse a fine stagione lo vedremo a essere in una condizione accettabile".