Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Dopo aver disputato 14 gare, con un gol, con la maglia del Napoli dove era arrivata in prestito nell'estate del 2024, per Gloria Sliskovic c'è il ritorno alla Juventus e l'addio all'Italia. La calciatrice bosniaca infatti è stata ceduta a titolo definitivo all'Amburgo. Di seguito i comunicati dei due club:
"Il Napoli Women comunica che Gloria Slišković fa rientro alla Juventus, a seguito della conclusione del prestito. A Gloria va il ringraziamento del club per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrati nel corso delle due stagioni in maglia azzurra. In bocca al lupo per il futuro, Gloria".
"È ufficiale la cessione a titolo definitivo di Gloria Sliskovic all’Hamburger Sport-Verein, squadra tedesca che milita nel campionato di terza divisione.
Difensore classe 2005, arrivata dal Sarajevo nell’estate 2023, ha fatto il suo esordio con la Prima Squadra femminile nell’ottobre di quell’anno in Coppa Italia contro il Chievo Verona, giocando poi in prestito al Napoli Femminile dal luglio 2024.
Buona fortuna per questa nuova avventura, Gloria".
