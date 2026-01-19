Esclusiva TMW Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"

È festa grande per le strade di Dakar, dove anche la vecchia conoscenza della Serie A Papa Waigo stanotte ha festeggiato lo storico trionfo della Nazionale senegalese in Coppa d'Africa. Fondatore di una scuola calcio e allenatore in prima divisione nel suo Paese, l'ex attaccante - tra le altre - della Fiorentina è intervenuto a TMW proprio per raccontare il clima d'euforia che si respira in Senegal. "È stata una partita incredibile. Il calcio africano non ha fatto una bella figura a livello mondiale, ma alla fine ha vinto lo sport", esordisce Papa Waigo in esclusiva. "Il Senegal ha vinto con merito e Sadio Mané è stato senza dubbio il miglior calciatore della competizione".

Uno scenario inimmaginabile, se pensiamo agli ultimi minuti dei tempi regolamentari.

"C'è stata tanta confusione alla fine, ma tutto nasce dal fatto che il Senegal aveva segnato un gol valido e l'arbitro si era rifiutato di andare al VAR. Discorso diverso invece per il Marocco, che si è giustamente visto assegnare dal VAR un calcio di rigore negli ultimi minuti. Non c'è stata equità".

È dunque d'accordo con la decisione del ct Pape Thiaw di ritirare il Senegal dal campo?

"Sì, il mister ha fatto la cosa giusta. I giocatori del Senegal erano tutti d'accordo sul rientrare negli spogliatoi dopo aver subito questo torto, è stato Mané a convincerli a tornare in campo. Sadio ha salvato il torneo e la faccia di tutto il calcio africano, entrando ulteriormente nella storia. 'Rientriamo e giochiamo con dignità. L'ingiustizia fa parte del calcio, ma noi non dobbiamo mollare': mi hanno detto che sono state queste le sue parole ai compagni. Poi Brahim Diaz ha sbagliato il rigore ed è cambiata la musica...".

Come state vivendo questo trionfo in Senegal?

"Qui sono tutti impazziti. La festa durerà ancora tante ore, anzi tanti giorni. Ha vinto il calcio, ha vinto lo sport. Ma concedetemi un'ultima aggiunta, tutt'altro che felice però".

Prego.

"Da ex viola ci tengo molto a ricordare il presidente Rocco Commisso, mi dispiace molto per lui e faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Speriamo che la Fiorentina torni dove merita, giocando e lottando anche nel suo ricordo. Sono convinto che andrà così, la squadra adesso giocherà per lui".