Focus TMW Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna - Dopo l'incrocio di ieri sul campo, Fiorentina e Bologna tornano a parlarsi: in piedi lo scambio che porterebbe Giovanni Fabbian in viola in prestito con riscatto condizionato alla salvezza e Simon Sohm in prestito con diritto di riscatto.

Dossenza e Sulemana al Cagliari - Il Cagliari si muove sul mercato in entrata: per la difesa torna in prestito fino a giugno Alberto Dossena dal Como, mentre a centrocampo il nome è quello di Ibrahim Sulemana dal Bologna.

Camarda torna al Milan - In queste ore Milan e Lecce stanno discutendo del futuro del giovanissimo attaccante. Attualmente infortunato alla spalla, il suo rientro anticipato in rossonero è un'opzione sempre più concreta.

Mateta o En-Nesyri per la Juventus - La società bianconera ha deciso di affondare il colpo per un attaccante centrale ed i nomi in ballo sono due in questo momento: oggi nuovi contatti col Crystal Palace per Mateta, dopo che gli inglesi hanno rifiutato la prima offerta. Sullo sfondo resta il marocchino in uscita dal Fenerbahce che piace anche al Napoli per il dopo Lucca.

Obrador al Torino - Il rinforzo per la fascia di mister Marco Baroni è già in città. Il terzino sta svolgendo le visite mediche, quindi arriverà la firma con il club granata.

Lucca al Nottingham Forest - Chiuso da Hojlund e dal prossimo rientro di Lukaku, Lorenzo Lucca è vicinissimo a salutare il Napoli e la Serie A. La trattativa col Nottingham Forest è vicina alla fumata bianca, col club britannico che accoglierebbe Lucca (dopo il riscatto da parte del Napoli) in prestito oneroso da 1 milione con opzione da 35 milioni.

Bove al Watford - Dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla Roma, avvenuta nelle scorse ore, Edoardo Bove è pronto per tornare in campo. Il centrocampista è arrivato a Londra dove sta svolgendo le accurate visite mediche per conto del Watford, passaggio propedeutico alla firma sul suo nuovo contratto.

Loyola al Pisa - Il centrocampista cileno di proprietà dell'Independiente è sbarcato nella città toscana nelle scorse ore e dopo le visite mediche firmerà il suo nuovo contratto. L'operazione è chiusa con un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

Cheddira al Lecce - Con Camarda in uscita per tornare al Milan, il Lecce ha individuato in Walid Cheddira il suo sostituto. Contatti in corso in queste ore fra i salentini ed il Sassuolo, col Napoli proprietario del cartellino a seguire la vicenda, e fumata bianca vicina con la formula del prestito.

Fortini alla Roma - Oggi incontro fra la società giallorossa e la Fiorentina per portare avanti l'operazione legata all'esterno. Col rinnovo con la società viola che si è arenato, la Roma ha fiutato il colpo e potrebbe chiudere per aggiungere un importante rinforzo alla corsia mancina di Gasperini.