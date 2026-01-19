Bedin sul cambio di proprietà del Padova: "Banzato imprenditore serio e solido"

Nel giorno della passaggio di proprietà del Padova, Paolo Bedin, presidente della Lega B, ha voluto dare il suo personale benvenuto ad Alessandro Banzato. Questa la nota diffusa dalla lega cadetta:

"Tengo senza indugio a dare il mio benvenuto e quello della Lega che presiedo, ad Alessandro Banzato alla guida del Padova Calcio. Constatare la discesa in campo di un imprenditore così serio e solido in un club del nostro campionato, é motivo di grande soddisfazione per una Lega e per tutto il sistema calcistico”

Lo dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin nell’augurare buon lavoro alla nuova proprietà del Padova calcio: “L’arrivo di Banzato, che raccoglie il testimone di un patrimonio sportivo espressione della comunità padovana, unito alla continuità garantita dal Presidente Francesco Peghin e dal management attuale, rappresenta una grande opportunità per il futuro del club. Il mio saluto – conclude Bedin – va anche a Joseph Oghourlian che in questi anni ha garantito solidità e risultati alla società biancoscudata’.