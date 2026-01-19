Venezia, in stand-by la trattativa per Dagasso. Su Condé si è inserito il Linz

La trattativa tra Venezia e Pescara per portare Matteo Dagasso in laguna sta vivendo una fase di rallentamento. L'operazione, che avrebbe dovuto includere il trasferimento in Abruzzo di Daniel Fila e Cheick Condé come contropartite tecniche, rischia di complicarsi.

Il nodo principale, secondo quanto riportato da Trivenetogoal, riguarda proprio Condé: il centrocampista non sembra convinto del passaggio al Pescara e starebbe temporeggiando sulla decisione. A rendere più intricata la situazione è l'inserimento del Linz, club austriaco che ha manifestato un forte interesse per il giocatore e sta lavorando concretamente per assicurarselo.

La fumata bianca per Dagasso appare ora meno scontata. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Venezia riuscirà a sbloccare l'affare o se dovrà virare su alternative.