TMW Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma

Quanto avvenuto domenica sull’A1 avrà conseguenze per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Nella giornata di ieri, all’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola - diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara - e un gruppo di sostenitori rossoblù - a loro volta diretti a Torino - ha portato a scontri, con scene da far west che hanno coinvolto circa 200 ultras.

Secondo quanto raccolto da TMW, l’intenzione delle autorità è di seguire la linea del massimo rigore nei confronti delle tifoserie coinvolte in episodi di questo tipo, anche se ovviamente si tratta di decisioni che penalizzano tutti per il comportamento di alcuni. Nei prossimi giorni - probabilmente già domani la decisione - ci saranno infatti riunioni degli organi preposti, ed è in questo momento molto forte il rischio che ai tifosi di Fiorentina e Roma siano vietate le trasferte fino al termine della stagione.

Sarebbe, ove confermata, una decisione ancora più dura rispetto al precedente stagionale, legato ai sostenitori di Pisa e Hellas Verona, che furono fermati per tre mesi dopo gli scontri fuori dall’Arena Garibaldi. Un provvedimento che fu però poi revocato, sull’onda delle perplessità dell’opinione pubblica e anche su richiesta della Lega Calcio Serie A, dopo un mese e mezzo.

Del tema ha parlato, in conferenza stampa a margine dell’assemblea di oggi, anche il presidente di Lega, Ezio Maria Simonelli: “Ho mandato un messaggio di solidarietà alle forze di Polizia per gli sforzi che fanno. Il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con scontri delinquenziali, che mettono a rischio chi li deve prevenire”.