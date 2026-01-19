Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Si chiude con la vittoria del Crotone nel derby calabrese contro il Cosenza il 22° turno di Serie C. A decidere per i Pitagorici la sfida le reti di Di Pasquale al 32' e di Piovanello al 54'. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C - 22ª GIORNATA
GIRONE A
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi-Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento-Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi
Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri
Arzignano Valchiampo-Vicenza 1-2
73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)
Pro Vercelli-Union Brescia 0-0
Inter U23-Virtus Verona 1-0
45'+10 rig. La Gumina
Renate-Albinoleffe 1-1
44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']
Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2
una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Vis Pesaro-Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Juventus Next Gen-Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese-Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Forlì-Sambenedettese 0-2
12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi
Perugia-Gubbio 0-1
71’ La Mantia
Bra-Ravenna 2-1
32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]
Pontedera-Pineto 1-1
23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)
Riposa: Ternana
Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cavese-Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Benevento-Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Atalanta U23-Salernitana 0-1
56’ De Boer
Potenza-Casertana 2-0
45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria
Siracusa-Audace Cerignola 0-1
81’ Gambale
Trapani-Sorrento 4-0
3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc
Picerno-Latina 0-0
Foggia-Giugliano 2-1
27' e 63' Petermann (F), 65' Egharevba (G) - [espulso Castorri (F) al 90'+11 - Perucchini (F)
Monopoli-Catania 1-2
51' Tirelli (M), 80' Casasola (C), 90'+5 Caturano (C)
Cosenza-Crotone 0-2
32' Di Pasquale, 54' Piovanello
Classifica - Benevento 48, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 31, Audace Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva