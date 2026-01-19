Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro l'Arsenal in Champions League: "Affrontiamo una squadra forte, una delle migliori d'Europa. Hanno speso, sono in continua crescita e hanno un'identità, con giocatori dominanti in Premier. Sono primi e stanno facendo una stagione importante. Conosciamo le difficoltà della Champions e delle squadre inglesi, ma allo stesso tempo siamo consapevoli di quello che siamo diventati negli anni in Europa. Cercheremo di essere la miglior versione di noi stessi".

Dove mette l'Arsenal nel palcoscenico europeo?

"Arsenal e Bayern per me sono le più forti in Europa in questo momento. Poi non è detto che si parta sconfitti, ci giocheremo la nostra partita facendo del nostro meglio per capire i momenti della partita. Credo appunto che saremo la nostra miglior versione".

La nuova solidità difensiva?

"Ventidue giocatori di movimento applicati alla causa, la fase difensiva la deve fare tutta la squadra e non solo un reparto. Cerchiamo di recuperare palla il prima possibile. Stiamo facendo questo con continuità, pur sapendo che ci prendiamo dei rischi. Abbiamo giocatori che mantengono alto il livello di attenzione".

Cosa pensa di Arteta?

"Dagli altri allenatori c'è sempre da imparare Si cerca di capire, di rubare qualcosa da importare nelle proprie squadre. Sta dimostrando di essere un allenatore forte e che ha ambizione in una squadra storica. Proverà a finire l'anno vincendo".

Dubbi di formazione? Frattesi come sta vivendo questi momenti col mercato aperto?

"Ho 22 giocatori a disposizione e tutti sono risorse importanti per la squadra e per quello che vuole essere questa stagione".

Ha dato qualche consiglio a Dimarco nel calciare col sinistro?

"Insegna lui a me certe cose, io ero certamente meno bravo di quanto è lui".