Fantacalcio, top & flop della 21ª giornata in Serie A

In attesa delle due partite di questa sera (Cremonese-Verona e Lazio-Como) analizziamo i top e i flop di questa 21^ giornata

TOP

Dybala: finalmente l'argentino torna a disputare una partita ai livelli che gli compete, regalando le grandi giocate che gli abbiamo visto fare negli anni. Strepitosa palla per l'1-0 di Malen e ritorno al gol dopo mesi di assenza dai tabellini. Fantavoto 11.5.

Malen:appena arrivato Gasperini non ci pensa due volte a mandarlo in campo e ha ragione. Impatto devastante, segna in leggero fuorigioco, segna nuovamente il gol valido che sblocca il risultato e per il resto grande partita a livello qualitativo e quantitativo. Forse dopo mesi di difficoltà la Roma ha trovato il suo, seppur atipico, centravanti. Fantavoto 10.5.

Mazzitelli: il centrocampista del Cagliari regala il risultato più inatteso della giornata e anche il gol più bello. Girata spettacolare sulla punizione di Gaetano che regala 3 punti insperati ma allo stesso tempo fondamentali nella lotta salvezza. Ormai sembra aver guadagnato il posto e anche i bonus non mancano, dopo l'assist contro la Cremonese. Fantavoto 10.5.

FLOP

Vlasic: battuta d'arresto per quello che fino ad oggi è stato insieme a Simeone il miglior giocatore del Toro. Partita negativa per il croato, spaesato e mai incisivo, anche per merito dell'avversario. Dalla prossima proverà a tornare a fare quanto fatto fino ad oggi, portare bouns. Fantavoto 4.5.

David: passo indietro per il canadese dopo i gol contro Sassuolo e Cremonese e la sconfitta della Domus porta anche le sue colpe. Contro il Napoli avrà modo di rifarsi anche se l'avversario sarà tutt'altro che facile. Fantavoto 5.

Scamacca: partita negativa anche per l'attaccante della Dea che non incide e come se non bastasse il suo "rivale" Krstovic trova il gol dando una certa continuità a quanto visto nelle ultime giornate. La ripresa della Champions porterà a delle rotazioni nelle scelte di Palladino e potrebbe partire qualche volta dalla panchina. Fantavoto 5.