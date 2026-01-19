TMW La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto

La Fiorentina ieri ha battuto il Bologna al Dall'Ara e poche ore dopo la partita, le due squadre si preparano a chiudere un'operazione di mercato tra loro, per mescolare le carte nei rispettivi reparti di centrocampo.

Da una parte la Fiorentina sta spingendo per arrivare a Giovanni Fabbian, che ieri tra l'altro ha segnato il 2-1 dei rossoblù e riaperto il finale della partita, dall'altra il Bologna si prepara ad accogliere Simon Sohm. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, i dialoghi tra le società sono molto avviati, tanto che anche in questo momento a Casteldebole è in corso un summit per prendere una decisione definitiva.

La proposta della Fiorentina per Fabbian è un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza, per un totale di circa 15 milioni di euro. Il Bologna invece prenderebbe Sohm anch'esso con una formula a base prestito, nella quale dovrebbe essere inserito 'solo' il diritto di riscatto. Ieri, dopo la sconfitta dei rossoblù contro i viola nonostante il suo gol, Fabbian ha voluto scacciare le voci di mercato ("Sono un giocatore del Bologna, sono qui per onorare questa maglia e cerco di dare il massimo giorno dopo giorno") ma la sensazione è che già a gennaio possa lasciare il capoluogo dell'Emilia.