Atalanta, Zalewski: "Un gol simile a quello fatto l'anno scorso con l'Inter contro il Torino"

Nicola Zalewski, laterale dell'Atalanta, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "E' un messaggio importante, è stata una grande vittoria contro una grande squadra. Siamo stati bravi nell'interpretare la gara e soffrire in certi momenti".

Un gol in un campo che conosci bene: cosa significa per te?

"E' sempre bello giocare qui, specie quando viene a vederti la tua famiglia".

Un gol da trequartista?

"Si, mi ha ricordato il gol con l'Inter contro il Torino l'anno scorso".

Si guarda avanti o difendere la sesta posizione?

"Si guarda avanti, il campionato è lungo, ci sarà da soffrire".