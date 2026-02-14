Atalanta, Zalewski: "Un gol simile a quello fatto l'anno scorso con l'Inter contro il Torino"
Nicola Zalewski, laterale dell'Atalanta, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "E' un messaggio importante, è stata una grande vittoria contro una grande squadra. Siamo stati bravi nell'interpretare la gara e soffrire in certi momenti".
Un gol in un campo che conosci bene: cosa significa per te?
"E' sempre bello giocare qui, specie quando viene a vederti la tua famiglia".
Un gol da trequartista?
"Si, mi ha ricordato il gol con l'Inter contro il Torino l'anno scorso".
Si guarda avanti o difendere la sesta posizione?
"Si guarda avanti, il campionato è lungo, ci sarà da soffrire".
Atalanta, Zalewski: "Stiamo facendo un'ottima partita. Attenzione agli episodi, la gara può riaprirsi"
