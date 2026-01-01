Atalanta, Zalewski: "Subire gol al 3' un po' ti condiziona. Giocato al di sotto delle aspettative"

Nicola Zalewski, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Dea per analizzare il ko per 2-0 contro il Borussia Dortmund: "Sicuramente non dobbiamo prendere gol così presto al ritorno, oggi (ieri, ndr) ha indirizzato la gara. Prendere gol dopo 3 minuti un po' di testa ti condiziona, poi siamo stati bravi a creare le nostre occasioni. Nel primo tempo non possiamo prendere gol al 42'... Deve finire 1-0 e ce la giochiamo nel secondo. Peccato, ora pensiamo alla gara di domenica".

Peccato perché ci credevate.

"Ci crediamo anche ora, abbiamo fatto una gara al di sotto delle nostre aspettative. Possiamo fare molto meglio, finché c'è la possibilità anche minima ce la giochiamo fino alla fine".

Che cosa le dispiace maggiormente?

"Mi dispiace per la squadra, per lo staff, l'avevamo preparata bene. Poi se prendi gol dopo 3 minuti gli schemi vanno un po' via, ma abbiamo avuto occasioni, abbiamo dimostrato che possiamo fare male in qualche modo".

Ora testa al Napoli.

"Sì, certo. Per noi è fondamentale per il cammino in campionato, già da adesso dobbiamo pensarci perché è troppo importante".