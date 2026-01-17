TMW
Niente Napoli-Sassuolo per David Neres: esclusione a scopo precauzionale per recuperare
Niente Sassuolo per David Neres. A scopo precauzionale, l'attaccante brasiliano non farà parte del match odierno al Maradona per proseguire il suo percorso riabilitativo e guarire definitivamente dall'infortunio alla caviglia sinistra.
Le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
