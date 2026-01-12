⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez

Christopher Nkunku ha mandato il segnale che tutto il mondo Milan aspettava, per primo il suo allenatore Massimiliano Allegri. Dopo aver saltato le ultime partite per un problemino alla caviglia, l'attaccante francese è subentrato nel finale della sfida sul campo della Fiorentina, segnando il pesante gol dell'1-1 che ha evitato la sconfitta al Diavolo e portato la striscia di imbattibilità in Serie A a 18 incontri.

Nelle scorse settimane per Nkunku erano emerse voci che lo legavano al Fenerbahce già per gennaio e a un possibile ricongiungimento con Tedesco, suo allenatore ai tempi della fortunata esperienza per entrambi al Lipsia. Lo stesso attaccante però subito dopo il gol alla Fiorentina, ha precisato di non avere alcune intenzione di lasciare adesso il Milan: "Io voglio restare qua, al Milan, sono concentrato al 100%. Sul Fenerbahce sono solo speculazioni".

Il Milan ha accolto Fullkrug come rinforzo per il proprio attacco a inizio gennaio, il candidato della società a una partenza a gennaio sarebbe Santiago Gimenez, ma l'infortunio che lo terrà ai box almeno fino a fine febbraio è un forte freno per la cessione invernale del centravanti messicano. Il Milan, in pratica, dovrebbe trovare qualche squadra pronta a puntarci 'sulla fiducia' e più a lungo termine.