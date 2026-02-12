La battuta di Allegri dietro la rinascita di Nkunku: "È molto sensibile, gli ho detto di ridere di più"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa, ha parlato anche della rinascita di Christopher Nkunku, rimasto al Milan a gennaio nonostante le numerose voci di mercato. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Come ha fatto a far rinascere Nkunku?

"Non parlerei di rinascita, ma di adattamento. È un ragazzo molto sensibile, con una tecnica straordinaria. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, le cose vanno meglio' (ride, ndr). Fortunatamente stanno andando bene. Sono contento anche per Loftus-Cheek e Fofana. In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia di chi parte dal 1' sia di chi subentra. Tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions".

I numeri stagionali di Nkunku

L'attaccante francese finora ha realizzato 6 reti e 2 assist in 20 presenze, restano in campo per un totale di 1016 minuti.

Leggi qui le parole di Allegri in conferenza stampa