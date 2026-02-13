"Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu". L'apertura de La Gazzetta dello Sport

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata quasi totalmente al successo della Brignone (che a distanza di 315 dal terribile infortunio vince il superG alle Olimpiadi di Milano Cortina), ma c'è un piccolo spazio anche per il calcio. La 25esima giornata di Serie A alzerà il sipario questa sera con la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Milan, che in caso di successo accorcerebbe a 5 punti la distanza dall'Inter capolista: "Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Alle 20.45 l'anticipo a Pisa: obiettivo -5", si legge sulla rosea.

L'altro titolo sul calcio è invece per il Derby d'Italia tra Inter e Juventus in programma domani sera alle 20.45 a San Siro, match che sarà arricchito da "sfide nella sfida", ex e storiche rivalità: "Dai Thuram a Marotta e Spalletti. Tutte le rivalità di Inter-Juve. Domani alle 20.45 il Derby d'Italia".

"Non parlerei di rinascita, ma di adattamento - ha detto ieri Massimilano Allegri in conferenza stampa parlando del momento di Nkunku -. È un ragazzo molto sensibile, con una tecnica straordinaria. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, le cose vanno meglio' (ride, ndr). Fortunatamente stanno andando bene. Sono contento anche per Loftus-Cheek e Fofana. In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia di chi parte dal 1' sia di chi subentra. Tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions".